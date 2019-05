Az Airbus helikopteralkatrész-gyárat épít Gyulán

Magyarországon lehetőségünk nyílik arra, hogy alkalmazzuk az új üzleti stratégiánkat, ami szerint szakosodott gyártóközpontokat hozunk létre, zöldmezős beruházásként, hogy a legmodernebb iparági igényeknek is meg tudjunk felelni. Jól képzett munkaerőre is támaszkodhatunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövőben a magyarországi gyár is az egyik tagja lesz a globális Airbus Helicopters családnak.

Az Airbus-ról Az Airbus a világ egyik vezető repülés és űrtechnikai vállalata. Az IFRS 15 nemzetközi árbevétel elszámolási standard szerint, 2018-ban a vállalat 64 milliárd eurós árbevételt könyvelt el, és 134 000 embert foglalkoztatott világszerte. Az Airbus minden igényt kielégítő utasszállító repülőgép portfólióval rendelkezik. Az Airbus Európa vezető katonai légijármű gyártója, csapat -és teherszállító, harci eszközöket és tanker gépeket kínál. Helikopter választékát a legmodernebb civil és harci eszközök adják. A vállalat ezek mellett az űrtechnológia terén is fontos szereplő.

Az Airbus Helicopters és a magyar kormány ma bejelentette, hogy a Békés megyei Gyulát választották ki egy új repülőipari beruházás helyszínéül. A kelet-magyarországi városban egy helikopteralkatrész-gyárat fognak felépíteni zöldmezős beruházás keretében, amely Magyarország repülőipari fejlesztésének legfontosabb helyszíne lesz a jövőben. A hírt Bruno Even, az Airbus Helicopters vezérigazgatója, és a magyar kormány részéről Maróth Gáspár, a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos jelentette be. 2018 végén a felek szándéknyilatkozatot írtak alá, amelynek értelmében hosszútávú repülőipari projektek megvalósítása érdekében működnek együtt egymással a jövőben.A Gyulán felépülő üzemben a helikopterek dinamikus rendszereihez szükséges precíziós alkatrészeket fognak előállítani az Airbus termékválasztékába tartozó összes helikoptertípus számára. A gyártás várhatóan 2021-ben indul el. A magyar kormány a fém alkatrészek felületkezeléséhez szükséges képességeket biztosítja, továbbá egy Repülőgépipari Akadémia is létesül az új Airbus üzem szakember utánpótlásának képzésére. Az új létesítmény az Airbus és a magyar állam közös vállalkozásában fog működni. Az Airbus birtokolja majd a részvények többségét és a cég lesz felelős az üzem operatív irányításáért is.- emelte ki Bruno Even, az Airbus Helicopters vezérigazgatója.