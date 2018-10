Az Amazon gáláns fizetésemeléssel kedveskedik a dolgozóinak

Az Amazon több mint 250 ezer munkavállalót foglalkoztat teljes vagy részmunkaidőben, emellett az ünnepi szezonban mintegy százezer embert vesz fel idénymunkára. Rájuk és a tavaly felvásárolt Whole Foods, felsőkategóriás élelmiszereket árusító üzletlánc minden alkalmazottjára vonatkozni fog a béremelés. Azok, akiknek az órabére már meghaladja a 15 dollárt, ugyancsak kapnak fizetésemelést.Az Amazon emeli a Nagy-Britanniában dolgozók bérminimumát is: a Londonban és térségében dolgozókét óránként 10,50 fontra (13,59 dollárra), az ország többi részében pedig 9,50 fontra.Az Amazonnál jelenleg 11 dollár körül van a legalacsonyabb órabér az Egyesült Államokat tekintve. Elemzők úgy becsülik, hogy akár az egymilliárd dollárt is elérheti évente a béremelés költsége, amit részben ellensúlyoz majd, hogy nemrégiben 20 dollárral, 99-ről 119 dollárra emelték a Prime szolgáltatás éves előfizetési díját az Egyesült Államokban.A seattle-i központú cégnél dolgozók átlagbére tavaly 34 ezer 123 dollárra rúgott az Egyesült Államokban, míg az egész világot tekintve 28 ezer 446 dollárt tett ki. Jeff Bezos, az Amazon alapítója és vezetője közel 150 milliárd dolláros vagyonával a világ leggazdagabb embere a Forbes listája szerint.Úgy tűnik viszont, hogy a befektetők nem lelkesednek annyira az ötletért egyelőre, az Amazon árfolyama közel 0,7 százalékot csökkent a hétfői záráshoz képest.