Az Amazon lehet a harmadik legnagyobb amerikai bank

A Bain szakértője szerint az Amazon banki szolgáltatásainak több mint 70 millió ügyfele lehet a következő öt évben, annyi, amennyi most a Wells Fargónak van, a harmadik legnagyobb amerikai banknak. Sok bankár és piaci szakértő a fintech startupoktól tart, de valójában a nagy technológiai vállalatok sokkal nagyobb kockázatot jelentenek.Az Amazonnak már csak egy bankot kell találnia, aki a partnere lehet. Olyan pénzügyi intézményekkel folytat tárgyalásokat, mint a JP Morgan, de egyelőre még a korai fázisban járnak. A The Wall Street Journal értesülései szerint a fiatal felhasználókat célozza meg, akiknek még egyáltalán nincs bankszámlája. És ők is azok, akik a leginkább hajlandóak arra, hogy pénzügyi termékeket vegyenek a technológiai vállalatoktól.Az Amazon ügyfeleket tudna magához édesgetni például az olyan technológiai újításokkal, mint a hangvezérléssel működő személyi asszisztens, az Alexa. A Bain felmérése szerint az amerikaiak ötöde használ otthon hangvezérléssel működő otthoni asszisztenst, mint amilyen például az Echo és a negyedük a mindennapi bankoláshoz is igénybe venné.Az Amazonnak méretgazdaságossági előnye is van a kis fintech cégekkel szemben. Ráadásul az online kiskereskedelmi tevékenységének köszönhetően sokat tud az ügyfeleiről, abból, hogy mit vásárolnak, kiderül, hogy milyen élethelyzetben vannak, például éppen házasodnak, lakást vesznek, vagy gyereket vállalnak, így ehhez kapcsolódóan tudnak releváns pénzügyi termékeket kínálni.