Az amerikaiak európai vállalatokat is büntetőintézkedésekkel sújthatnak

John Bolton a CNN televízió Az Unió állapota című szokásos vasárnap délelőtti vitaműsorában leszögezte: az európai cégek elleni esetleges szankciók az egyes európai kormányok "viselkedésétől" is függenek majd. "Úgy gondolom, hogy az európaiak végül belátják, az ő érdekük is hozzánk csatlakozni" - fogalmazott a nemzetbiztonsági tanácsadó.Bolton kifejtette: Európában mintha valóban meglepődtek volna azon, hogy az Egyesült Államok kilépett az Iránnal kötött többhatalmi nukleáris egyezményből, és "igazán meglepődtek a szigorú szankciók bevezetésén. De ez el fog tűnni, és meglátjuk, hogy akkor mi történik majd". Emlékeztetett arra, hogy Mike Pompeo külügyminiszter bízik abban, hogy Washington és európai szövetségesei tető alá hozhatnak egy új nukleáris megállapodást Teheránnal.Mike Pompeo vasárnap a republikánusokhoz közelálló Fox televízióban azt hangoztatta, hogy nem irányult az európaiak ellen Washington döntése az atomalku felmondásáról, és az amerikai kormányzat továbbra is együttműködik európai szövetségeseivel az egyezmény megjavításán. Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta, hogy szerinte "a következő napokban vagy hetekben" előterjeszthetnek egy valóban működőképes megállapodás tervezetet, amely - Pompeo megfogalmazásában - valóban megvédheti a világot nemcsak Irán nukleáris programjától, hanem rakétáitól és rosszindulatú magatartásától is.Donald Trump kedden, május 8-án jelentette be, hogy Washington kilép a Teheránnal 2015-ben aláírt nemzetközi nukleáris egyezményből. Ezzel egyidejűleg ismét szankciókat vezetett be Irán ellen, közölve, hogy további szankciókkal sújthatják azokat az országokat is, amelyeknek vállalatai továbbra is gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn Iránnal. "Bármely nemzetet, amely segít Iránnak atomfegyvere kifejlesztésében, az Egyesült Államok erőteljes szankciókkal sújthat" - szögezte le Trump múlt kedden az atomalku felmondását bejelentő beszédében. A beszéd elhangzása után Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság közös közleményben szögezte le változatlan elkötelezettségét az iráni nukleáris egyezmény mellett, arra sürgetve az Egyesült Államokat, hogy ne gördítsen akadályokat az egyezményt aláíró többi ország elé a megállapodás teljes körű végrehajtásához.