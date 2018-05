Az Apple mentené a földet, őrült eljárással termelik majd az oxigént

Az alumínium az Apple iPhone-ja mellett a cég több termékének is kiemelt alkotórésze, és azt 1886 óra változatlan módon állítják elő, az eljárás többek közt az Alcoa alapítójához, Charles Hallhoz köthető. Az alumínium ipari előállítása során a timföldet olvadt kriolitban oldják fel, az olvadékot elektrolizálják, a folyamat során pedig szén-dioxid keletkezik.Mindez most megváltozhat, miután a két alumíniumgyártó, az Alcoa és a Rio Tinto által megalakított közös vállalat egy olyan szabadalmaztatott technológia kereskedelmi felhasználását célozza meg, amelynek alkalmazásával megszüntethető az alumíniumgyártás folyamata során az üvegházhatású gázok kibocsátása.Az Apple részvétele a projektben egészen 2015-ig nyúlik vissza, a társaság mérnökei akkor a tisztább, környezetbarát alumíniumgyártás lehetőségeit térképezték fel, majd miután az alumíniumiparág meghatározó szereplői mellett független laboratóriumok és startupok képviselőivel is találkoztak, a választ végül az amerikai alumínumgyártónál, az Alcoánál találták meg.Az Alcoa által kidolgozott új gyártási folyamatban az alumínium előállítása során a szenet más anyaggal helyettesítik, a folyamat során pedig szén-dioxid helyett oxigén keletkezik, azonban az új eljárás gyors megvalósítása érdekében az Alcoának partnerre volt szüksége.Az Apple üzletfejlesztési szakértői a Rio Tintót választották, miután a cég globális jelenléte mellett átfogó tapasztalattal rendelkezett az alumínium-olvasztási technológiák fejlesztésében és a nemzetközi kereskedelemben is. Az Alcoa és a Rio Tinto Elysis néven közös vállalatot alapított, és a cégek közösen fejlesztik tovább a technológiát, amelyhez az Apple a későbbiekben technikai támogatást nyújt majd.A fenntarthatóság egyre fontosabb az Apple számára, a cég nemrég bejelentette, hogy a társaság létesítményei 100 százalékban tiszta forrásból nyerik az energiát, míg az Apple beszállítói közül immár 23 vállalta azt, hogy az Apple termékeinek előállítása során kizárólag tiszta energiaforrásokra támaszkodik majd.Mindemellett az Apple azon szándékának részeként, hogy minden termékét újrahasznosított vagy megújuló anyagokból készítse el, a cég nemrég bemutatta a Daisy névre elkeresztelt robotot is, amely az eddigieknél eredményesebben szereli szét az iPhone-okat, megmentve azok értékes darabjait a jövőbeli újrahasznosításra.Címlapkép forrása: Shutterstock