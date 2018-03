Az autóipar európai fellegvára maradunk - ígéri Szijjártó Péter

jó üzlet volt egész Magyarországnak

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak köszönhetően félmillióval több alumínium kerékterméket fognak gyártani az amerikai Arconicnál és minimum 200 új munkahely jön létre. Megjegyezte, hogy a magyar kormány fejlesztési adókedvezményt biztosított a fejlesztéshez, ami 8,3 milliárd forintot jelent majd a cégnek.Chip Blankenship, az Arconic Inc. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy mióta 1993-ban megkezdték magyarországi tevékenységüket, több mint 550 millió amerikai dollárt fektettek be és jelenleg 2300 embert foglalkoztatnak.A miniszter szerint az adókedvezmény, hiszen 2022-ig a keréktermék piacon 70 százalékos keresletnövekedés várható, s a fehérvári gyár kapacitásnövelése bevételnövekményt is hozhat magával 100 millió dollár értékben.Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy az Arconic a repülőgép- és a járműipar világszinten piacvezető beszállítója és ma már gazdasági teljesítményük meghatározó az egész magyar nemzetgazdaság számára. Hozzátette: a magyar ipar kibocsátásának 28,6 százaléka az autóiparból származik, s tavaly rekordot ért el a termelési értéke, amely 8038 milliárd forintot tett ki.A tárcavezető hasonló folyamatokról számolt be a magyar fémiparban is: tavaly 19 százalékkal nőtt az ágazat, termelési értéke pedig megközelítette a 2300 milliárd forintot. Megemlítette, hogy hazánkban megközelítőleg 120 ezren dolgoznak az ágazatban, az előállított termékek több mint 60 százalékát pedig exportálták.