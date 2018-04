Az autóiparnak kellene megfizetnie a dízelautók átalakításának teljes költségét

A német Spiegel magazinban megjelent beszámoló szerint a német kormány pénzügyi alapot tervez létrehozni a korosabb dízelautók utólagos műszaki átalakításának a finanszírozására. A lap úgy tudja, hogy a kormány ötmilliárd eurót szedne be az autógyártóktól az alapba, de költségvetési forrásból maga is hozzájárulna annak feltőkésítéséhez.A német Zöldek és a környezetvédő szervezetek viszont elfogadhatatlannak tartják a dízelautók átalakításának finanszírozását adófizetői pénzekből, szerintük annak terheit teljes egészében az autóiparnak kellene viselnie.A szövetségi környezetvédő szervezetek szövetsége, a VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverbands) vezetője, Klaus Müller is elutasítja a dízelautók átalakításának költségvetési pénzekből történő finanszírozását.