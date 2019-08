Az autóvásárlási szabályokon lazítana Kína

A kínai gazdaság növekedési üteme második negyedévben közel harmincéves mélypontra süllyedt, míg Kína gazdasága a vártnál erősebb ütemben esett vissza a harmadik negyedév elején, miután az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusa a kínai fogyasztás és a vállalkozások teljesítményére is rányomta bélyegét. A csökkenő kereslet a gépjármű szektort sem hagyta érintetlenül, a kínai autóeladások júliusban is csökkentek, a kínai autóértékesítések immár a tizenharmadik egymást követő hónapban mutattak visszaesést.A Reuters beszámolója szerint Kína kedden a fogyasztást élénkítő intézkedéseket jelentett be, a kínai Államtanács által közzétett közlemény szerint azok a helyi önkormányzatok, amelyek korlátozzák az autóeladásokat, fokozatosan enyhíthetnék vagy meg is szüntethetnék a korlátozó rendelkezéseket, mindemellett ösztönözhetnék az elektromos és a hibrid járművek vásárlásait is.A kínai Államtanács továbbá ösztönözné a kereskedelmi nehézségekkel küzdő bevásárlóközpontok, és régi gyáripari területek kereskedelmi- és szórakoztatóközpontokká történő átalakítását, valamint az országban található sétálóutcák felújítását is. Kína mindemellett engedélyezné a helyi önkormányzatok számára a finomított olajtermékek kiskereskedelmi értékesítését, továbbá bátorítaná az elektromos autók és okos otthon eszközökre vonatkozó hiteltámogatást is.A kínai bejelentést kedvezően fogadták a piaci szereplők, az európai autógyártók részvényei emelkednek a keddi kereskedés második felében.