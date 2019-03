Az AutoWallis bekerülhet a BUX-indexbe

Bekerülhetnek az AutoWallis részvényei a BUX-indexbe azt követően, hogy a társaság számításai szerint teljesítették a bekerüléshez szükséges feltételeket. A társaság hétfőn benyújtotta az elbíráláshoz szükséges adatokat a Budapesti Értéktőzsdének, melyről a későbbiekben születhet döntés.Székely Gábor, a vállalat befektetési igazgatója elmondta, hogy kalkulációjuk alapján a forgalmas napok arányára, az ügyletkötések darabszámára, az árfolyamértéken számított forgalomra és a közkézhányad kapitalizációjára vonatkozó előírásokat teljesítették a részvények, így várakozásuk szerint bekerülhetnek a BUX-indexbe.Székely Gábor hozzátette, hogy ezzel az AutoWallis egy újabb stratégiailag fontos részvénykosárba kerülhet be azt követően, hogy az FTSE Russell legutóbbi felülvizsgálata alapján a vállalat részvényei az "FTSE Global Equity Index - Emerging Europe" sorozaton belül az FTSE Micro Cap és az FTSE Total-Cap indexek részévé válnak.Az AutoWallis befektetési igazgatója elmondta: a BUX-indexbe kerülés azt jelenti, hogy a társaság részvényei belépnek a Budapesti Értéktőzsde elitklubjába, az FTSE indexekbe kerüléssel pedig a nemzetközi piaci szereplők érdeklődését is kiválthatják alig egy hónappal a társaság új részvényeinek februári bevezetését követően.Az indexekbe kerülés a tapasztalatok szerint a hazai- és nemzetközi intézményi befektetők részéről további keresletet biztosíthat a részvények iránt, így az AutoWallis tovább haladhat korábban meghatározott tőkepiaci céljai felé. Ennek egyik következő lépése a bécsi tőzsde által számított CECE indexbe, valamint a BÉT Prémium kategóriájába kerülés lehet. Az 1996-ban létrehozott CECE index kosarába a régió meghatározó magyar, cseh és lengyel részvényei kerülhetnek, értékét a Bécsi Értéktőzsde számolja, és teszi közé.Székely Gábor elmondta: a társaság bízik benne, hogy részvényeik már a következő felülvizsgálatkor bekerülhetnek a régiós indexbe. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az AutoWallis februárban dinamikus növekedési terveket jelentett be: tavalyi 70,2 milliárd forintos (magyar számviteli törvény alapján, összesített, nem konszolidált, előzetes adat) árbevételének öt éven belüli duplázását várja. A társaság a növekedési cél eléréshez szükséges ötéves stratégiáját májusra dolgozza ki.Az Autowallis árfolyama nem változott a keddi kereskedésben, így jelenleg 157 forinton forognak a vállalat részvényei.