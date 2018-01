Az egyéni vállalkozók országává váltunk

A közlemény szerint az egyéni vállalkozások száma 5 éve folyamatosan és meredeken nő. Tavaly 69 127 egyéni vállalkozást jegyeztek be, 20 százalékkal többet, mint 2016-ban, és több mint dupláját a 2012. évinek. Tavaly több mint 2,5-szer annyi egyéni vállalkozás indult, mint a többi cégformában együtt.Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója szerint ez a többi gazdasági formára ható szigorításoknak és az új adózási formáknak köszönhető. Az egyéni vállalkozások továbbra is viszonylag alacsony adminisztrációs szint mellett tudnak működni.Az egyéni vállalkozást ösztönözte a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) bevezetése és az is, hogy sokan egyéni vállalkozásukat cégeikkel párhuzamosan működtetik, ezzel is szélesítve az adóoptimalizálási lehetőségeket.Az Opten felhívja a figyelmet arra: az egyszerűsített adminisztráció és az alacsony költségszint gazdaságösztönző hatású lehet, de veszélyforrás is. Az egyéni vállalkozásoknál a transzparencia alacsony szintje, az alacsony tőkeellátottság és az esetleges adóoptimalizálási hatások rossz esetben bizonytalanságot is vihetnek a gazdaságba, különösen ekkora volumennél.Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák: az egyéni vállalkozók nem jelentenek homogén halmazt. A legtöbb mikro vállalkozás, de 500 olyan egyéni vállalkozó van, akiknek az éves árbevétele meghaladja a 300 millió forintot. Az egyéni vállalkozás népszerűsége a legmagasabb az oktatásban, a művészetben, illetve a pénzügy és a mezőgazdaság területén - írják.