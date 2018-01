Az egyik legnagyobb magyar cég bedőlésével riogatnak - Egy egész várost veszélyeztetnek

A számok nyelvén

Közzétette a két ünnep között 2016-os beszámolóját az ISD Dunaferr, ami a napokban kapott nagyobb figyelmet több sajtóbeszámolónak köszönhetően.Az értékesítés nettó árbevétele 231 milliárd forintra rúgott, ennél alacsonyabban az elmúlt években a gazdasági világválságot követő 2009-es évben volt. 2012-ben még 326 milliárd forint volt a cég bevétele, négy év alatt ez közel 30%-kal zsugorodott.

Az ISD Dunaferr Zrt. nem tudta teljes mértékben kihasználni a 2016. II. félévi pozitív ártrendet, mivel az rendelkezésre álló hengerelt késztermék mennyisége csökkent.

A részletes adatok alapján azt is megállapíthatjuk: a társaság exportpiacain ment végbe a kedvezőtlen folyamat. A belföldi értékesítés nettó árbevétele 100 milliárd forint körül ingadozott az elmúlt években, a külföldi értékesítés viszont határozottan lefelé tart. Legutóbbi, jókora késéssel közzétett beszámolójában a cég meg is említi:

Annak ellenére, hogy 2015-ről 2016-ra 42 milliárd forinttal, 15%-kal csökkent a vasmű árbevétele, az üzemi vesztesége megfeleződött. A korábbi -18,5 milliárd forint után -9,9 milliárd forint szerepelt ezen a soron az eredménykimutatásban. Ez a költség oldalon az anyag jellegű ráfordítások látványos csökkenésével függ össze. Az anyag jellegű ráfordítások 42 milliárd forinttal, 18%-kal 191 milliárd forintra csökkentek (ez az Ukrajnából származó nyerstermékek mennyiségének csökkenésével függhet össze). Emellett az egyéb ráfordításokon is megtakarított a társaság 4 milliárdot és a személyi jellegű kiadások is mérsékelten csökkentek.A pénzügyi műveletek eredménye azonban tovább rontotta a képet, így az adózás előtti veszteség 14,4 milliárd forint volt, míg a mérleg szerinti veszteség -15,1 milliárd forint.

Nyolc év alatt -185 milliárd, ennek ára van

Próbálkozik a cég

A számok alapján látható, hogy az elmúlt évek felívelő gazdasági konjunktúráját nem tudta meglovagolni a cég.

A társaság máris meghaladja. A sorozatos veszteséges működés egyenes következménye, hogy az eredménytartalék méretes mínuszra hízott: 2013-ban még 18 milliárd forintos pluszt mutatott, 2014-ben -2,6 milliárd, 2015-ben -23,6 milliárd, 2016-ban pedig már -56,6 milliárd forint volt az eredménytartalék összege. Éppen emiatt a saját tőke 37 milliárdos mínuszba csúszott, a 27 milliárd forintos jegyzett tőke értéke mellett (amit 2016 decemberi döntésével emelt vissza 6 milliárd forintról). Ezek a számok is arra utalnak, hogy társaság nincs könnyű helyzetben, a tulajdonosnak viselnie kell a veszteséges működést és annak minden következményét. Az idei beszámolóban is megemlíti például a cég, hogy "a veszteséges gazdálkodásából fakadóan finanszírozási nehézségek adódtak". Ennek pénzügyi hatása, hogy 2016. december 31-én 89 milliárd forintos határidőn túli szállítói, beruházási szállítói tartozással rendelkezett, igaz ennek nagy része (74 milliárd forint) kapcsolt vállalkozásokkal szemben keletkezett.Mindezek ellenére az is látható, hogy a tulajdonos kitartott európai uniós leánya mellett (egyes vélemények szerint ez nem véletlen, az ukrán Donbass számára értéket jelent a cégcsoporton belüli nyersanyag-elszámolás).Közben viszont kedvező tendencia, hogy a Dunaferra 2015-ös -8,2 milliárd forint után és a 2014-es 4,5 milliárdos plusz után. Emellett a cég folytatta a 2008-ban a pénzügyi válság miatt megszakított beruházási programjának megvalósítását. A 2-es számú kohó felújítására például 3,7 milliárd forintot számolt el, de összességében 10 milliárd forintot költött 2016-ban beruházásokra.Ennek voltak egyedi okai, mint például az ukrán anyavállalatnál jelentkező nehéz helyzet és katonai konfliktus, valamint a kritikus beruházások késése, finanszírozás szerzése (ami összefügg az anyavállalat finanszírozási helyzetével), az elmúlt évek negatív eredményei, és voltak európai acélpiaci magyarázó tényezői is, mint például a Kínából származó jelentős acélimport.2013-ban döntötte el a tulajdonos, hogy a nehéz helyzetre leépítéssel reagál a Dunaferrnél. Végül az eredetileg tervezettnél kisebb csoportos létszámleépítés valósult meg, azonban előszeretettel nyúlt a kiszervezés eszközéhez a cég és teszi azóta is. Az alkalmazotti létszám csökkenése 2013 után gyorsult fel, azonban a csökkenés már a 2005-ös csúcs óta megfigyelhető, lassú ütemben. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kiszervezett munkavállalók helyzete a kiszervezést követően is a cég jövőjétől függ,

Rémhírek helyett

... a fent hivatkozott bekezdésekben szereplő egyéb ügyek jelentős bizonytalanság fennállását jelzik az ISD Dunaferr Zrt. jövőbeni folyamatos működési képességével kapcsolatban.

Ez a mondat ugyanis (más megállapításokkal együtt) szóról szóra 2009 óta minden egyes könyvvizsgálói jelentésben szerepel. 2018 elején kiragadni egy közel 10 éves (kötelező jelleggel szerepeltetendő) kijelentést finoman szólva sem megalapozott gyakorlat.

A létszámadatok és adófizetési képesség szempontjából továbbra is a legnagyobb foglalkoztatóról van szó a környéken, ezértA napokban azonban a 2016-os beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói jelentés egy kiragadott mondata alapján olyan hírek terjedtek el, miszerint a cég a bedőlés szélén lenne. Ez a sokat idézett mondat az E&Y könyvvizsgálójától:Erre az egyetlen mondatra alapozni a cég bedőlésére utaló kijelentéseket és riogatni, nagy felelőtlenség. Főleg, hogy a Dunaferr beszámolóit rendszeresen követők számára ez a mondat nem jelenthet újdonságot.A Dunaferr az éves beszámolójában ennek kapcsán rendszerint hangsúlyozza: az anyacég felőli források fenntarthatóak, az átszervezési intézkedéseket sikeresen végrehajtják és a cég "képes fenntartani folyamatos működését a következő években".Az elmúlt évek sorozatos és méretes veszteségei ellenére ugyanis az ukrán anyacég és a tulajdonosi jogokat gyakorló orosz fejlesztési bank, a Vnyesekonombank kitartott a dunaújvárosi vasmű mellett. 2016 nyarán például jelzésértékű látogatást tett Dunaújvárosban Szergej Gorkov, a Vnyesekonombank (VEB) vezérigazgatója. Akkor olyan tervek is napvilágot láttak, hogy a Dunaferrnek fontos szerepet szánnak a paksi beruházásban, az orosz fél pedig egy évvel ezelőtt is jelezte nyitottságát, hogy jelentős beruházásokat hajtson végre a dunaújvárosi vasműben. Vagyis a legnagyobb Magyarországon tervezett orosz beruházásból közvetve (a vasműn keresztül) újabb orosz cég profitálhatna végső soron.

Szergej Gorkov, a Vnyesekonombank (VEB) vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a dunaújvárosi ISD Dunaferr átépített nagyolvasztójának avatásán 2016. július 25-én.

Nem mellékes az a szál sem, hogy pontosan egy évvel ezelőtt felreppentek olyan hírek , miszerint a Vnyesekonombank érdekeltségébe tartozó vasmű tulajdonost vált. Az azóta sem megerősített hírek szerint az egyik leggazdagabb orosz üzletember, Kerimov Szulejman (akit tavaly novemberben őrizetbe vett a francia rendőrség adóelkerülés gyanújával) kerülhetett közel a vasműhöz (az nem derült ki azonban, hogy az orosz fejlesztési bank, illetve az ukrán anyacég milyen szerepet tölt be azok után, hogy az orosz üzletember megjelent a cégben).Az egyik leggazdagabb orosz üzletember nem véletlenül legyeskedik a veszteséget halmozó gyár környékén és/vagy az orosz állami fejlesztési bank is feltehetően azért áll ki a cég mellett, mert lehetőséget látnak benne, és könnyen lehet, hogy ez a lehetőség a magyar és orosz állam legnagyobb közös projektje, Paks-2 körül keresendő.