Az együttműködés elmélyítésére törekszik a Renault-Nissan-Mitsubishi

A Nissan yokohamai központjában a múlt héten jelentették be, hogy a Renault, Nissan és Mitsubishi autógyárak vezérigazgatóiból álló vezetői tanács, az "Alliance Operating Board" veszi át az autógyárak közötti együttműködés koordinálását. Az együttműködés hatékonyabbá tétele, illetve a konszenzusra épülő kiegyensúlyozott döntéshozatal elősegítése céljából létrehozott grémium élén a Renault elnöke, Jean-Dominique Senard áll.A Renault vezére kiemelte, nem parancsnokként kívánja irányítani a testületet, hanem a kölcsönös megbecsülést és a bizalom fenntartását tartja elsődlegesnek a három autógyártó és cégek igazgatói között. Jean-Dominique Senard mindemellett kiemelte, ha döntőbíróként kell majd fellépnie, akkor meg fogja tenni azt is, bár nem ez motiválja.A három autógyár közötti együttműködést a tavaly novemberben pénzügyi visszaélések vádjával Tokióban letartóztatott Carlos Ghosn hozta létre, Ghosn értesülések szerint holding alá tervezte rendezni a három autóipari vállalatot. Jean-Dominique Senard viszont a japán és francia lapoknak adott interjúban leszögezte, hogy nem foglalkozik ezzel a megoldással.A Renault vezére arra az újságírói kérdésre, hogy a francia kormány, mint a Renault legnagyobb részvényese az autóipari együttműködés visszafordíthatatlanná tételével bízta-e meg, Senard hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül ezzel a szavakkal ugyan, de ez volt az egyeztetések szelleme. Hozzátette: a vezetői tanács tagjai is az együttműködés visszafordíthatatlanná tételét támogatják.Az autógyárak közötti együttműködést Carlos Ghosn cégvezetői örökségén kívül részvény-kereszttulajdonlás alapozza meg, a Renault 43,4 százalékos szavazó részesedéssel rendelkezik a Nissanban, az pedig 15 százalékos nem szavazó részesedéssel a francia autógyárban. Az együttműködés harmadik tagja, a Mitsubishi 34 százalékban van a Nissan tulajdonában. A Renault legnagyobb részvényese a francia állam, több mint 15 százalékos hányaddal.