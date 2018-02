Az elektromos autók forradalmának a bányacégek is örülnek

Az Orocobre pénteken 11 százalékos profitnövekedésről számolt be pénteken 2017 második félévéről. Az ausztrál társaság a világ egyik legnagyobb lítium-karbonát termelője, amely az elektromos autókba beépített lítiumionos akkumulátorok alapanyaga. Az Orocobre termelése az árakkal együtt emelkedett az időszak során, a trend pedig folytatódhat várakozásaik szerint; a vállalat 2018 első félévében körülbelül 25 százalékos áremelkedést vár a lítium piacánEzzel az Orocobre is csatlakozott az olyan cégekhez, mint az FMC vagy a Mineral Resources, amelyek jelentősen profitáltak a lítium árának emelkedéséből és a kitermelés fokozásából. A cégek eredményei között egészen kiemelkedő teljesítmények is akadnak, a Galaxy Resources pedig 2017 utolsó negyedében csaknem 60 százalékkal tudta növelni eredményét.Érdemes egy pillantást vetni a Galaxy historikus árfolyam-grafikonjára is:

A nemzetközi termelők egyöntetűen emelik szállítási szerződéseik árazását az idei évben. A nyersanyagpiaci kilátások pedig további drágulást vetítenek előre, miután a szereplők igyekeznek tartani a lépést a gyorsulva bővülő kereslettel - értékelt Richard Seville, a társaság vezérigazgatója a Bloombergnek . A kilátások a teljes akkumulátor-nyersanyag iparág számára kecsegtetők, a lítium piacán a várakozások szerint a kereslet növekedési üteme meghaladhatja a kínálatét, de a grafit és a kobalt várható keresletére vonatkozó prognózisok is növekedést jeleznek előre.A lítum ára szinte folyamatosan emelkedik, mivel a legnagyobb autógyártók, mint a Daimler és a Ford egyaránt ambiciózus célokat tűztek ki az elektromos autók gyártásának bővítésére. Az átlagos globális lítium-karbonát árak csak januárban mintegy 9 százalékkal ugrottak meg a BMI adatai szerint. A bányászott nyersanyagokat feldolgozó lítiumipar eredményei ugyancsak emelkedést mutatnak, miután az olyan társaságok, mint az Albemarle és az SQM szintén emelik termelésüket.

Metalary