Az E.On 5000 fős leépítést lengetett be

Közzétette éves beszámolóját az E.On, amelyből kiderült, hogy a cég árbevétele 37,9 milliárd euró volt tavaly, 1 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban.Az egyszeri tételektől tisztított EBITDA 4,95 milliárd euró volt, amely gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbi szinttel, míg az egyszeri tételektől tisztított EBIT közel 3,1 milliárd euró volt, amely 1 százalékos csökkentést jelentett 2016-hoz képest. A vállalat egyszeri tételektől tisztított nettó eredménye 1,4 milliárd euró volt 2017-ben, szemben az egy évvel korábbi 900 millió euróval, a növekedésben fontos szerepet játszott a társasági adókulcs csökkenése is.A cég menedzsmentje szerint a vállalat egyszeri tételektől tisztított üzemi eredménye 2,8 és 3 milliárd euró között lehet 2018-ban, míg az egyszeri tételektől tisztított nettó eredmény 1,3 és 1,5 milliárd euró között alakulhat. Az egy részvényre jutó nyereség pedig 5 és 10 százalék között növekedhet éves szinten 2018 és 2020 között. A beruházások értéke pedig 20 százalékkal, 9,5 milliárd euróra növekedhet ebben az időszakban.A 2017-es eredmények alapján a menedzsment 0,3 eurós részvényenkénti osztalék kifizetésére tesz majd javaslatot, míg jövőre az osztalék mértéke 0,43 euró lehet majd részvényenként.A hétvégén fontos bejelentést tettek a német közműszolgáltatók: vasárnap közzétették, hogy az RWE megállapodásra jutott az E.On-nal, amelynek keretében az RWE az Innogy-ban fennálló 76,8 százalékos részesedését az E.On vásárolja meg, az RWE pedig cserében 16,7 százalékos tulajdonrészt szerez majd az E.On-ban. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az E.ON most elárulta, hogy várhatóan 5 ezer embert fog elbocsátani az Innogy integrációja során.Kedden az RWE is közzétette éves beszámolóját, amelyből kiderült, hogy a vállalat közel 44,6 milliárd eurós árbevételt ért el 2017-ben, amely 2,7 százalékos csökkenést jelentett 2016-hoz képest.Az egyszeri tételektől tisztított EBITDA 5,76 milliárd euró volt tavaly, amely 6,5 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az egyszeri tételektől tisztított EBIT 3,64 milliárd euró volt, amely 18,3 százalékos növekedést jelentett a 2016-hos évhez képest. Az egyszeri tételektől tisztított nettó eredmény pedig 58,6 százalékkal 1,23 milliárd euróra emelkedett év/év alapon.A cég menedzsmentje szerint a vállalatcsoport nyeresége csökkenhet jövőre a 2017-es eredményhez képest, amelyet döntően az elektromos áram értékesítési árának csökkenésével magyaráznak. Az egyszeri tételektől tisztított EBITDA 4,9 és 5,2 milliárd euró között alakulhat, míg az egyszeri tételektől tisztított nettó eredmény 700 millió euró és 1 milliárd euró között lehet.A 2017-es eredmények alapján a menedzsment 1,5 eurós részvényenkénti osztalék kifizetésére tesz majd javaslatot, amely egy egyszeri 1 eurós osztalékot is tartalmaz. 2018-ban az osztalék mértéke 0,7 euró lehet majd részvényenként.Az éves beszámolók publikálását követően az E.On árfolyama 5,8 százalékot, míg az RWE árfolyama 1 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest.