Az Európai Tőzsdeszövetség igazgatótanácsának tagja lett a BÉT elnök-vezérigazgatója

A FESE az európai szabályozott tőkepiacok, tőzsdék közös érdekképviseleti szervezete, fő feladata ezek reprezentálása az európai uniós döntéshozási folyamatokban, elsősorban a Tőkepiaci Unió építésében. Jelenleg 30 ország 36 intézményét, érték-, áru- és energiatőzsdéit foglalja magába. Tagjai a frankfurti Deutsche Börse, az Euronext, az európai irodával is rendelkező Nasdaq, de a varsói, a bécsi, a prágai és a bukaresti tőzsdék is. A Budapesti Értéktőzsde 1999 óta vesz aktívan részt az Európai Tőzsdeszövetséggel közös együttműködés keretében.Végh Richárd az Európai Tőzsdeszövetség, a FESE igazgatósági tanácsának tagjaként vállal innentől fogva aktív szerepet az európai tőzsdékkel történő együttműködésben. A szervezet idén októberben nevezte ki Petr Koblic-ot, a Bécsi Értéktőzsde igazgatótanácsának tagját és a Prágai Értéktőzsde vezérigazgatóját a szervezet elnökének.2018. december 4-én rendezte meg az Európai Bizottság, a FESE és a pán-európai EuropeanIssuers szervezet a European Small and Mid Cap Awards díjátadó eseményt is Brüsszelben. A díj a kis- és középvállalkozások vállalatvezetését, munkásságát, azok tőzsdei részvénykibocsátásait jutalmazza. Az esemény idei nyertese a Londoni Értéktőzsdén jegyzett Boku lett, amely mobilhálózati alapú szolgáltatásokkal biztosít összekötő szerepet kereskedők és felhasználók között.A kkv-k, amelyek az európai gazdaság gerincét alkotják, az Európai Uniós cégek 98 százalékát teszik ki, valamint a munkavállalók kétharmadáért és az EU gazdasági aktivitásának közel 60 százalékáért felelősek. A BÉT és a FESE közös víziója az európai kis- és középvállalkozások felemelése, felzárkóztatása és tőzsdeéretté alakítása. A FESE jelenlegi tagjai közül számos tőzsde nyújt az európai kis- és középvállalkozások számára specializált piacot: a BÉT Xtend piac, amely a közepes méretű vállalkozások növekedési terveit támogatja, illeszkedik az európai gazdasági törekvések irányvonalába.A kinevezéssel kapcsolatban Végh Richárd kiemelte, hogy megtiszteltetés számára, hogy ezentúl aktívabban is képviselhetem a hazai és a régiós tőkepiacot az európai színtéren. A Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy törekedni fog a szövetségben résztvevő tőzsdék és a BÉT közötti kapcsolat megerősítésére, a régiós tőzsdék érdekeinek képviseletére, illetve a kkv-k európai szintű támogatására a tőkepiacokon keresztül.