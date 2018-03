Az év legfurcsább tőzsdei bevezetése jön - Minden, amit érdemes tudni róla

Az iparági környezet

Az üzleti modell

A növekedés felrobbant a cégnél mind a felhasználók számát, mind a bevételeket tekintve, különösen 2015 óta. A felhasználószám 91 millióról 159 millióra nőtt az időszakban és a fizetős felhasználók aránya 31 százalékról 45 százalékra ugrott.

Az elmúlt hetekben két nagy figyelemmel övezett "unikornis" jelentette be, hogy tőzsdére készül: az internetes tárhelyet kínálóés a streaming zeneszolgáltató, ais közzétette prospektusát. A várakozások szerint a Spotify lesz a nagyobb a piaci kapitalizáció alapján, de nemcsak emiatt lesz izgalmasabb, hanem azért is, mivel nem a szokványos módon megy tőzsdére, hiszen nem bocsát ki új részvényeket. Hanem a tulajdonosok közvetlenül adnak el.A Spotify-t 2008-ban alapította két svéd, Daniel Ek és Martin Lorentzon, mint egy streaming zeneszolgáltatót. Az időzítés tökéletes volt, hiszen pont ebben az időszakban volt az a nagy váltás a zenefogyasztásban, amikor a hallgatóközönség a fizikai eszközökről (mint a CD-k) a digitálisra váltottak át.Ez a zeneipart érzékenyen érintette, az iparág bevételei az 1999-es 24 milliárd dollárról 16 milliárd dollárra csökkentek 2016-ra. A jó hír, hogy 2016-ban és 2017-ben ismét növekedésnek indultak a bevételek, és elképzelhető, hogy egy új digitális üzleti modell formájában születik újjá a zeneipar - véli Damodaran.A Spotify nem az első volt, aki hasonló szolgáltatással jelentkezett, a Pandora és a Soundcloud is az úttörők között volt, de a Spotify volt az első, amely elért egy akkora méretet, amivel ténylegesen bele tudott szólni az iparági forradalomba.A Spotify üzleti modellje meglehetősen egyszerű. Aki ingyenesen akarja használni, annak el kell fogadnia, hogy reklámokat kap. Vagy elő lehet fizetni a prémium szolgáltatásra, ami 9,99 dollártól indul az Egyesült Államokban. A Spotify költségei között a zenék jogdíja a legfontosabb, azt, hogy mennyit fizet az egyes zenékért, függ attól, hogy hányan hallgatják és hogy a világ melyik részén.Ami a cég eredményességét illeti, az alábbiak derülnek ki a prospektusból:

Eközben a bevétel több mint a duplájára nőtt, tavaly meghaladta a 4 milliárd eurót.

A Spotify stratégiája, hogy a prémium előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat folyamatosan fejleszti és ennek meg is van az eredménye, ugyanis az előfizetésekből van inkább a cégnek bevétele, mint a hirdetésekből. 2015 és 2017 között az előfizetési bevételek a teljes bevétel 90 százalékát adták. Aggasztó trend viszont, hogy eközben az egy felhasználóra jutó bevételek csökkentek: 7,06 euróról 5,24 euróra estek havi átlagban, ami a családi előfizetés bevezetésével indokolható.

A médiatartalom költsége csökken: míg 2015-ben még a bevételek 88,7 százalékáért vásárolt zenéket a cég, addig 2017-ben a 79,2 százalékára csökkent. A Spotify 30-35 százalékos bruttó fedezeti szintet célzott meg, ami azt jelenti, hogy a bevétel 65-70 százalékára kell csökkennie a tartalom beszerzési költségének.

A többi költség eközben megugrott, a kutatás-fejlesztés, a marketing és az általános költségek is növekedésnek indultak és nem csak abszolút értékben, de a bevételhez viszonyított arányuk is egyre nagyobb. Ha van méretgazdaságosság, (ami joggal feltételezhető), akkor az még nem látszik a számokban. A működési eredmény szintjén veszteséges a cég, de a profit marzs egyre kisebb mértékben negatív, köszönhetően a költségkontrollnak.

Miért érdekes a Spotify tőzsdére lépése?

Az egyik, hogy ebben nem vesznek részt befektetési bankok, hanem egyből a piaci kereslet-kínálat határozhatja meg a részvények árfolyamát a kereskedés első napján. Nem lesz egy kibocsátási ár, amit a befektetési bankok garantálnak, nem lesz road show és nem lesznek privát találkozók sem, amikor potenciális befektetőket győzködhetnének arról, hogy jó befektetés a részvény.

Másrészt egy "hagyományos" IPO során a befolyó pénzösszeg a vállalathoz kerül, ahol általában a drága hitelek refinanszírozására, vagy a jövőbeli beruházásokra fordítják a pénzt. A Spotifyhoz körülbelül 1-2 milliárd dollár folyhat be, amiből semmi nem csapódik majd le a cégnél, hiszen a tulajdonosok adnak el részvényeket és realizálják a profitjukat.

Árazás

A Spotify bevételei növekednek, de lassuló dinamikával. Eben az Apple Music megjelenése is szerepet játszik, ami a cég legnagyobb riválisává nőtte ki magát. A következő öt évre 25 százalékos éves bevételnövekedéssel számol Damodaran és a következő évekre további lassulást vár. Ennek feltétele, hogy a globális zeneipari bevételek tovább emelkednek 2016 és 2017 után és hogy a streaming zenehallgatás lesz az iparág megmentője, egyre több fizetős felhasználóval.

A várakozások szerint a médiatartalomra fordított összegek a bevételhez képest egyre kisebb súlyt képviselnek majd, ez pedig a profitráták javulásához vezet. A k+f költségektől és az adminisztratív költségektől szintén azt várja Damodaran, hogy csökken a súlyuk a méretgazdaságossággal és nyereséges lesz a cég: tíz éven belül 13 százalékos működési eredményszintet vár.

A tőkeberuházások limitáltak, az üzleti modell olyan, hogy kevéssé szükséges a tőke újrabefektetése, a kutatás-fejlesztésen kívül más beruházásra nincs is szükség.

A Spotify előfizetés-alapú modellje hoz némi stabilitást a bevételekben, de kockázatos vállalkozás lesz, amikor a növekedésért harcolnak majd. Bár a cég még mindig fiatal, veszteséges és a versenytársak, mint például az Apple, pénzügyileg erősek, így valós veszély, hogy elbukik a cég. Damodaran 20 százalékos esélyt ad arra, hogy elbukik a Spotify.

Összességében elmondható, hogy a Spotify egy növekedési fázisban lévő cég, nagy potenciállal, de sok a kockázat.A Spotify elsődleges részvénykibocsátása két dolog miatt is különleges:Befektetői szemmel nézve a tulajdonosok részleges kiszállása az aggasztóbb a kettő közül. A bankárok szerepe az IPO-ban túl van értékelve: nem beértékelik, csak árazzák az IPO-kat, sokszor úgy alakítva a DCF-modelleket, hogy azok megtámogassák a kívánt árat. És a road showk-on sem lehet többet megtudni általában, mint a prospektusból - írja Aswath Damodaran a tapasztalatai alapján. Egy Spotify-hoz hasonló növekedési cég, ami masszívan veszteséges, jól fel tudná használni az 1-2 milliárd dollárt a jövőbeli növekedés finanszírozására. A tulajdonosok eladásai két szempontból is negatív jelezéssel szolgálnak. Az egyik, hogy az, hogy olyan befektetők szállnak ki belőle részlegesen vagy teljesen, akik sokkal jobban belelátnak a cég működésébe és feltételezhetően jobban ismerik a növekedési lehetőségeket. Másrészt a szavazati joggal bíró és a szavazati joggal nem rendelkező részvények aránya miatt az alapítók kezében koncentrálódik a hatalom, így mások kevésbé tudják hallatni a hangjukat.A növekedési kilátások:

A részvények kereskedése egyébként április 3-án kezdődik a New York-i tőzsdén. A Spotify legutóbbi közleménye szerint 48,93 és 131,88 dollár közötti árfolyamon cserélnek most gazdát részvények a másodlagos piacokon és 19 milliárd dollárra teszik a Spotify értékét.

Damodaran 108,97 dollárra eszi a Spotify-részvények reális értékét