Az ezredforduló óta nem látott fokozatba kapcsolt Közép-Európa gyáripara

Az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, a Capital Economics közgazdászai kedden közölték, hogy a cég által a magyar, a cseh és a lengyel feldolgozóiparra kiszámított, GDP-súlyozással mért beszerzésimenedzser-index (BMI) átlaga az előző havi 56,0-ról decemberben 56,9-re emelkedett. Ez a legmagasabb BMI-szint ebben a térségben azóta, hogy a cég 2001-ben elkezdte e mutató rendszeres összeállítását.A cég szerint emelkedtek a múlt hónapban a BMI-mérőszámok az általa vizsgált európai feltörekvő térség egészében, amelybe beletartozik Oroszország és Törökország is, de a három közép-európai EU-gazdaság különösen jó teljesítménnyel fejezte be 2017-et. A Capital Economics londoni elemzőinek becslése szerint a ház által a magyar, a lengyel és a cseh feldolgozóipari szektorra kiszámolt decemberi BMI-szint a három gazdaság ipari termelésének 10 százalék körüli éves összevetésű átlagos növekedését valószínűsíti a következő hónapokra. A három gazdaságra kidolgozott BMI-átlag a külső kereslet erősödését jelzi, de azt is, hogy a robusztus hazai kereslet szintén hozzájárult a kondíciók javulásához a térség feldolgozóipari szektoraiban - hangsúlyozták keddi tanulmányukban a cég elemzői.Amint arról beszámoltunk , decemberben 58,6 pontról 60 pontra emelkedett a magyar feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index szezonálisan igazított értéke - derült ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) jelentéséből.