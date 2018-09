Az ingatlanfedezettel rendelkező hitelekről szól a kintlévőség-kezelési piac 2018-ban

Lencsés Tamás, az EOS Faktor ügyvezető igazgatója ott lesz a Követelés-kezelési trendek 2018 című konferencián. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az EOS Faktor Magyarország Zrt. támogatta.

"Az ingatlanpiac felfutásának egyik vonatkozása, hogy a nem teljesítő adósok ingatlanjaira is megnőtt a piaci kereslet" - mondta el. "Ez a jelenség számos olyan hitel rendezésére is lehetőséget biztosít az adósok számára, amelyeket régóta nem sikerült törleszteni, és megnyílt számukra a lehetőség, hogy a követeléskezelővel együttműködve közösen értékesítsék a fedezeti ingatlant."A fedezetes hitelek kezelése egészen más megközelítést igényel, mint a piacon eddig is nagy számban jelenlévő fedezetlen tartozásoké - például közüzemi számlák, mobilszámlák és fedezetlen banki kölcsönök. Ennek oka nem kizárólag a tartozások nagyobb összege, hanem a személyesebb jelleg is. "Az EOS Magyarország külön csoportot hozott létre az ingatlanfedezettel rendelkező kintlévőségek kezelésére, amely minden egyes tartozást egyesével, egyedi helyzetelemzéssel kezel mind jogi, mind ingatlanpiaci, mind pedig követeléskezelési szempontból. A dedikált csapatra azért volt szükség, mert ezen a területen nem számíthatunk azokra a statisztikai értékelési módszerekre, amelyeket a fedezettel nem rendelkező követeléseknél használunk. Minden esetben meg kell vizsgálnunk a pénzügyi hatásokat, a kockázatokat és az értékpotenciált" - tette hozzá Lencsés Tamás.A megvásárolt tartozások vizsgálatánál fontos az adóssal együttműködésben a jövedelmi viszonyok mélyebb elemzése, elsősorban a hitelügyletek - fenntartható átstrukturálással történő - gyógyulásának lehetősége. A sikeres átstrukturálásokhoz azonban az ügyfelek nagyobb együttműködési hajlandósága is elengedhetetlen. Fontos, hogy mind az adósok mind a követéskezelők érdeke az ingatlan állagmegóvása, ezzel is segítve a közös értékesítést - mivel egy jobb állapotú ingatlan nagyobb értéket képvisel a piacon, így egyszerűbbé teheti a törlesztést és növelheti az adósnál megmaradó értéket.Sok esetben az adósok nem élik meg reális fenyegetésként az ingatlanuk elvesztését annak ellenére, hogy tisztában vannak a nemfizetés következményeivel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kintlévőség-kezelők általánosságban a bankoknál több eszközzel rendelkeznek, amivel segíthetnek a tartozások mindkét fél számára elfogadható rendezésére.