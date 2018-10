Az ipar 4.0 túlmutat a technológia megoldásokon

Ács szerint ez azonban a jövőben változni fog a jövőbeli ügyfélkövetelmények mentén melyek között az egyedi gyártást preferálják majd, a globális termelési hálózatokat és rugalmas gyárakat, ami tömeges technológia változásokat, csökkentett gyártási időt és befektetést, nagyobb változtathatóságot és testreszabást és új gyártási technológiák megjelenését hozza el."Amíg a logisztikában már vannak rugalmas megoldások, addig a gyártás még merev, nehezen konfigurálhatók a gyártósorok. A jövőben semmi nem lesz biztos, csak a négy fal. A gyártófelület egy rugalmas, szabadon berendezhető felület lesz. Ehhez olyan gyártómodulok kellenek, amelyek önmagukban változtathatók. A Boschnál már most is vannak ilyenek, például kollaboratív robotok. Az eszközöket, gyártási rendszereket először a virtuális térben tervezzük meg, így gyorsabb lesz az átállás is" - mondta Ács.

az intelligens szoba,

a mobil eszközök

és virtuális termékek.

Optimális karbantartási intervallum meghatározása

Nem tervezett leállás megakadályozása

Szerviz tevékenységek jobb tervezése

Maximált alkatrész élettartam

Fokozott termelékenység

magas a rendszerelérhetőség a legalacsonyabb üzemeltetési költségen

bemutatják a megelőző karbantartást a kritikus folyamatokban

és üzemidő-karbantartási szerződéseket tudnak kínálni alkatrészek és rendszerek számára

Ács szerint a legfontosabb, hogy az Ipar 4.0 lényege az ügyfélközpontúság és a folyamat maga túlmutat a digitális technológiák alkalmazásán.

Most ott tartunk, hogy a mechatronikai termékek elérhetőek, amik jól beépíthetőek, a Bosch termékeinek 90 százaléka ipar 4.0 képes, tehát hálózathoz kapcsolható. Bár ma még ezt nem használjuk ki. A következő lépés a robotika és a mesterséges intelligencia elterjedése, ezen túl pedig az összekapcsolt, rugalmas, vezeték nélküli gyártás.A jövő gyárának három alapvető alkotóelemePéldaként a megelőző szervizelés esetét hozta fel, ahol a karbantartás optimális, kevesebb az állásidő, és végső soron fokozódik a termelékenység.A Bosc Rexroth részéről ez olyan szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé, ahol:"Újradefiniáltuk az MFB szerepét, a következő 5 évben a piaci rések betöltése lesz a célunk" - ezt már Bacsfay Péter az MFB ügyvezető igazgatója mondta előadásában. A bank a legkisebb és a legnagyobb szereplők felé nyit: a mikrovállalkozások és az igazán nagyok felé. Bacsfay hangsúlyozta a kkv gazdaságban betöltött szerepének fontosságát, ez a szektor adja a cégek 99,9 százalékát, a bruttó hozzáadott érték 55 százalékát és a foglalkoztatottak 71 százalékát.Ennek ellenére a szektor banki finanszírozottsága jelentősen elmarad a környező országokétól. Amíg Ausztriában 38 százalékos a kkv-hitelek GDP arányos hányada, addig ez Magyarországon csak 12 százalék. De nemcsak az osztrákoktól maradunk el, Szlovákiától (16%), Lengyelországtól (17%) és Csehországtól (16%) is.

tőkehiány

beszállítóvá válás

regionális terjeszkedés

generációváltás

Bár a hitelezés bővülő tendenciát mutat, nem minden kkv jut forráshoz, ami az MFB ügyvezetője szerint abból fakad, hogy a cégek 2/3-a esetében az elutasítástól való félelemből fakad. A szektor 700 milliárd forintos forráshiánnyal küszködik, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy a cégek le tudják küzdeni az előtt álló kihívásokat:Az Európai uniós forrású hitelek kihelyezése azonban segíthet ezen a problémán az új hiteltermékekkel: 2018 második félévére 60 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a KKV Technológiai Hitel és 7,5 milliárd a Digitális Jólét Program keretében, amelyet 0 százalékos kamattal hívhatnak le a vállalkozások.A bank refinanszírozási konstrukciója keretében 70 milliárd forint érhető el, amiből eddig 14 milliárdot helyezett ki, 230 ügylet keretében, aminek az 56 százaléka Budapesten valósult meg.Hamarosan pedig érkezik egy új konstrukció, az MFB Fix, amely egy hosszú futamidejű, fix kamatozású hiteltermék lesz, amelynek célja, hogy a tőkehiányos helyzeten változtasson.De az uniós kockázati tőkeprogramok keretén belül is elérhető 6 tematikus program 140 milliárdos kerettel, amiből durván 50 milliárd a Hiventures kezelésében van. 2017-ben a kihelyezett kockázati tőke 92%-át a Hiventures adta. Eddig 18 milliárd forint odaítéléséről született döntés, amiből 12 milliárdot folyósítottak eddig.Az MFB Csoport által nyújtott Garantiqa Hitelgarancia termékek mögött pedig 691 milliárdos állomány van, amely 3. legnagyobb garancia-állomány az EU-ban/GDP, aminek 17-18 százaléka KKV hitelek mögötti garancia.