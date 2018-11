Lezárul az Opusnál idén februárban bejelentett tőkeemelés: a Mészáros Építőipari Holding Zrt. 51 százalékos üzletrészének apportjával, valamint a Mátrai Erőművet tulajdonló Kft. 55 százalékos tulajdonának megvásárlásával több, mint 200 milliárd forinttal nő az OPUS Global saját tőkéje.

A most bejelentett tranzakciók részeként az igazgatóság arról is döntött, hogy a Mátrai Erőmű többségi részesedésének megszerzését a Mediaworks Hungaryt is magába foglaló Opus Press Zrt. értékesítésével finanszírozza.

A médiacsoportot a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. vásárolja meg, az adásvételi ügyleteken az OPUS közel 3 milliárd forintos profitot realizál.

A 9 hónap alatt véghezvitt apportok és üzletrész vásárlások hatásai jelentősen túlszárnyalják a menedzsment előzetesen bejelentett várakozásait, az Opus saját tőkéje ugyanis 250 milliárd forint fölé növekedhet.

Az új termelővállalatokban szerzett tulajdon az OPUS eredményességére is pozitív hatással lesz, a tőzsdei vállalat működéséből jövőre 20-25 milliárd forint EBITDA várható.

tovább a cikkhez...