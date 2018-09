Az OTP sem tartana itt, ha nem lenne a tőzsdén, emelte ki beszédében Csányi Sándor.

A Budapesti Értéktőzsde 2016-ban készítette el először a BÉT50 kiadványt, azzal a céllal, hogy a hazai gazdasági szféra megismerhesse azokat a magyar vállalatokat, akik kiemelkedő teljesítményt értek el, és sikeresen szintet léptek a versenyképességük növelése érdekében. Idén újabb 50 középvállalat került be a legsikeresebbek közé, így összesen már 150 hazai cég tartozik ebbe a körbe. A kiválasztást a szakmai partnerek segítségével végzett hosszas kutatómunka előzi meg, minden évben. A választás idén is olyan vállalatokra esett, amelyek kiemelkedő sikereket könyveltek el a szakmában, illetve a saját piaci szegmensükben. A kiadványban szereplő vállalatok mindegyike eredményes múlttal és nagy növekedési potenciállal rendelkezik, amely stabil alapot biztosít a további növekedéshez, legyen ez akár a tőzsdére lépés, külpiacra lépés, fejlesztés vagy egyéb beruházás."A hazai középvállalatok adják a gazdaság gerincét, így a Budapesti Értéktőzsde elkötelezett az iránt, hogy támogassa a nagy növekedési potenciállal bíró vállalatokat, illetve, hogy megteremtse a növekedéshez szükséges feltételeket. A jelenlegi környezet különösen sok kihívás elé állítja a vállalatokat, hiszen azoknak meg kell küzdeniük a generációváltás, a digitalizáció és a munkaerőhiány okozta nehézségekkel. A versenyképesség megtartása érdekében szükséges és elengedhetetlen, hogy a vállalatok hatékony lépésekkel reagáljanak a kihívásokra. Örömmel tölt el, hogy idén újabb 50 hazai vállalat tett oly mértékű lépéseket a növekedés érdekében, amelyek példaként szolgálhatnak a feltörekvő vállalkozások előtt. Minden cégtörténet mögött nagyon komoly cégvezetői és szakmai teljesítmények húzódnak meg, amelyek reményeink szerint újabb vállalkozókat inspirálhatnak" - mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.A kiadvány bemutatásával egybekötött BÉT50 - középvállalatok csúcstalálkozója konferencián a hazai közép- és nagyvállalati szektor legkiemelkedőbb szereplői vesznek részt. A nap során számos előadást és workshopot hallgathatnak meg az érdeklődők, amelyeknek fókuszában a vállalati szektor sajátosságai, kihívásai, a tőkepiac jellegzetességei, valamint a hazai középvállalatok növekedési lehetőségei álltak.A konferencia nyitóelőadását a Budapesti Értéktőzsde legnagyobb kibocsátójaként az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor tartotta."1995-ös tőzsdei bevezetése óta az OTP a magyar tőzsde meghatározó részvénye, és a fejlődésünk azóta is töretlen. A 2002-ben megkezdett regionális terjeszkedésünknek köszönhetően az OTP Csoport fiókjainak és alkalmazottainak mintegy háromnegyede ma már külföldi leánybankhoz tartozik. Az OTP Csoport a folyamatos fejlődés, fejlesztések és innováció mellett legalább ilyen fontosnak tartja a stabil, kiszámítható működést is. Ennek is köszönhető, hogy a pénzügyi válság hullámaival a versenytársainknál jobban sikerült megbirkóznunk. Ma már az OTP nem csak régiós összevetésben nyújt kiemelkedő teljesítményt, hanem egész Európában a második legmagasabban értékelt bankrészvény."Az egész napos konferencia lehetőséget biztosított arra is, hogy a magyar gazdaság mozgatórugóját adó középvállalatok vezetői, tulajdonosai, a tőzsdével kapcsolatban álló piaci szereplők, a hazai tőkepiac meghatározó közreműködői találkozhassanak és beszélhessenek egymással.A Budapesti Értéktőzsde mára egy átfogó eszközrendszert dolgozott ki, amelynek minden eleme a hazai vállalatokat segíti a szintlépésben és a tőzsdére lépésben. Ennek elemei a tőzsdére lépés költségeinek csökkentésére szolgáló, európai uniós forrásból finanszírozott Mentoring Program, az ELITE vállalatfejlesztési képzési program, a BÉT Xtend középvállalati piac és a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap.A konferencia megvalósításában és a BÉT50 kiadvány összeállításában az EY, kiemelt banki partnerként, az MKB Bank, valamint a Figyelő szakértői segítették a Budapesti Értéktőzsdét.