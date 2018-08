Az OTP szerint még mindig venni kell a PannErgyt - Jóval többet érhet hamarosan

Csütörtökön jelentették be , hogy a PannErgy leányvállalata, a Kuala Kft. 10 éves hőszállítási szerződést kötött a japán hátterű GS Yuasa Magyarország Kft-vel. A megállapodás értelmében geotermikus forrásból látják majd el hőenergiával a japán beszállítót, a hőenergia fogyasztás évente 3000 GJ körül várható.A megkötött üzlettel kapcsolatban az OTP most kiadta saját kommentárját, amelyben a következőkre hívják fel a figyelmet:A PannErgy győri és miskolci projektjei olyan ipari központokban helyezkednek el, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a vállalat új ügyfelek megnyerésével érdemben növelje árbevételét és üzemi marzsát a másodlagos hőértékesítésen keresztül. A vállalat menedzsmentje ennek a lehetőségnek a kiaknázást egyébként stratégiai céljaként említette a 2017-es üzleti évre vonatkozó beszámolójában.A mostani megállapodásnak köszönhetően a PannErgy árbevétele éves szinten mintegy 3,5 millió forinttal növekedhet (ez az összeg a 2017-es 4,7 milliárd forintos árbevételnek durván 0,1 százaléka), míg a nettó eredmény szintén hasonló összeggel emelkedhet (az adókat és a telepítés első évben keletkező költségét viszont még figyelembe kell venni).Az üzlet szerény méretére való tekintettel nem változtat az OTP a cégre vonatkozó korábbi értékelésén, ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy a mostani bejelentés megerősíti, hogy a menedzsment egyre közelebb kerülhet hosszú távú stratégiájának megvalósításához, amelynek keretében tovább növelnék a PannErgy profitabilitását.Az OTP továbbra is vételre ajánlja a vállalat részvényeit és tartja az 1032 forintos tizenkét havi célárát. A PannErgy 658 forinton zárta a hetet, amely egyben azt is jelenti, hogy az OTP által megfogalmazott célár közel 57 százalékkal magasabban van a jelenlegi árfolyamánál.