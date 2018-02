A csütörtöki bejelentést követő szárnyalás után esnek az Opus papírjai. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó más részvények esetében is mínuszokat láthatunk. A Konzum 2,3 százalékos esése mellett az Appeninn részvényei 0,7 százalékos csökkenést mutatnak a csütörtöki záróárhoz képest. Az OTP és a Richter mögött a harmadik helyen, 1 milliárd forint feletti forgalom mellett 2,4 százalékos mínuszban járnak az Opus részvényei.

Folytatódhat az amerikai tőzsdék emelkedése pénteken. A Dow futures 86 pontos pluszt jelez előre a nyitásra, amely 0,5 százalékos erősödésnek felel meg. Míg a határidős S&P500 is 0,5 százalékos emelkedéssel vághat neki a pénteki kereskedésnek.

Emelkedik a magyar tőzsde 2018.02.16 10:45

Továbbra is pluszban jár a magyar tőzsde. A BUX 2,9 milliárd forintos forgalom mellett 490 pontos emelkedést mutat. A hazai blue chipek is erősödnek. A Magyar Telekom 0,1, míg a Mol 0,9 százalékos pluszban jár. Az OTP és a Richter is 1,9 százalékos emelkedést mutat.