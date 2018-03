Az űrutazás felé fordul a világ leggazdagabb embere

A világ leggazdagabb embere szerint az űrbe való belépés ára nagyon magas, azonban az Explorers Club new yorki gálavacsoráján a Buzz Aldrin Űrkutatási Díj elfogadása után Jeff Bezos közölte a vendégekkel, hogy az Amazon ''lottónyereménye'' segítségével mérsékelné az űrutazás költségeit, így járulva hozzá a naprendszer felfedezéséhez.Az Amazon első embere a Blue Origin néven alapított társasága segítségével szeretne embereket juttatni az űrbe, az újrahasznosítható rakétákat fejlesztő céget pedig évente 1 milliárd dollár értékű Amazon részvény eladásából finanszírozná. Bezos az eseményen elejtett megjegyzései alapján úgy tűnik, hogy ez csupán a kezedet, azonban a milliárdos a pontos összeget firtató kérdésekre kitérő választ adott.Az eseményen résztvevő tudósok és felfedezők szerint az Amazon alapítójának érdemes lenne más területekre is fókuszálnia. Edith Widder tengerbiológus, a biolumineszcencia területének szakértője például szívesebben látná Bezos vagyonát az óceánkutatásban az űr felfedezése helyett, míg James Watson, a DNS szerkezetének társfelfedezője azt tanácsolta Bezosnak, hogy a vagyonának csak a negyedét fordítsa az űrkutatásra, így elegendő erőforrása maradna a saját bolygónk problémáinak megoldására is.A világ leggazdagabb embere azonban a Földet is szereti, Bezos szerint a bolygó, amelyen élünk, egy valódi drágakő, azonban az Amazon vezetője kiemelte, hogy szeretne egy dinamikus és bővülő világot, ahol az ükunokái élhetnek majd. A milliárdos mindemellett hangsúlyozta, hogy világunk véges, és személy szerint nem hisz a pangásban.Az űrkutatás iránti szenvedélyével Bezos azonban nincs egyedül, Richard Branson, a Virgin-Csoport alapítója 2004-ben hozta létre a Virgin Galactic-et, amelynek célja a kereskedelmi célú űrutazás mellett az űrturizmus fejlesztése. Bár a társaság projektjeit csúszások és balesetek is hátráltatták, Richard Branson szerint a Virgin Galactic 2018 végén már rendszeresen szállíthat utasokat az űrbe, azonban az esetleges távolabbi űrutazásokat firtató kérdésekre az üzletember a Tesla alapítójának nevét dobta be. Richard Branson szerint a Marsra eljutni hatalmas kihívás, és a Virgin alapítója úgy véli, hogy a nagyobb rakéták és a nagyobb távolságok iránt érdeklődő Elon Musk érhet elsőként célba, míg a Virgin inkább a földközeli űrutazásokban érdekelt inkább.A Tesla vezére által alapított Space Exploration Technologies (SpaceX) deklarált célja az űrutazás költségeinek csökkentése mellett a Mars-utazás volt, amelynek keretében a társaság már 2024-ben embert küldene a Marsra. Elon Musk szerint a SpaceX Mars-utazásának első szakaszára jövőre sor kerülhet, miután az üzletember várakozásai alapján a bolygóközi űrutazásra képes eszköz első tesztjei akár már 2019 első felében megkezdődhetnek majd.Címlapkép forrása: AFP / TIMOTHY CLARY