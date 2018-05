Az űrverseny semmi ahhoz képest, ami most jön

Az alábbiakban sorravesszük, hogy melyik ország mennyit költ a mesterséges intelligencia forradalmára:

Kína

Amerikai Egyesült Államok

India

Egyesült Királyság

Európai Unió

Németország

Franciaország

Kanada

Oroszország

Jelenleg az Egyesült Államok és Kína dominálja a fejlesztéseket a mesterséges intelligencia területén. Míg Amerikában inkább a vállalatok és az egyetemek felől érkezik az innováció, addig Kínában a kormányzat és az állami pénz a fejlesztések motorja. De a legnagyobb európai országok és India sem tétlenkednek.A kínai kormányzat legalább 7 milliárd dollárt fordít 2030-ig a mesterséges intelligenciára, ebből 2 milliárd dollárt arra, hogy egy kutatóközpontot létesítsenek Pekingben. A becslések szerint addigra 150 milliárd dolláros iparág lesz a mesterséges intelligencia, amiből nem titkolt módon ki akarja venni a részét a távol-keleti ország: egy átfogó tervet dolgoztak ki arra, hogy piacvezetők legyenek a technológiában. A hatalmas pekingi kutatóközpont öt éven belül megépülhet és olyan területekre fókuszálnak majd, mint a big data, a cloud computing vagy a deep learning.A Credit Suisse nemrég publikált egy elemzést, amiben arra a következtetésre jutott, hogy a két nagyhatalom közötti versenybőlMégpedig azért, mert Kínának nincs igazán komoly törvénye az adatvédelemre, így a vállalatok sokkal nagyobb szabadságot kapnak a fejlesztésekben. A legtöbb területen még lemarad Kína, kivéve a big data szintjén - derül ki az oxfordi egyetem tanulmányából.Amerikában egyelőre nincs központi, nemzeti program a mesterséges intelligencia fejlesztésére de vannak projektek, amiket a katonaság, vagy a katonaság intézményei, mint a DARPA finanszíroznak. A mesterséges intelligencia iparág és a kutatás az akadémiai körökben és a magánszektorban összpontosul az Egyesült Államokban.Az indiai kormányzat is úgy döntött, hogy beszáll a mesterséges intelligencia uralmáért folytatott harcba. Kinevezett egy munkacsoportot, akik előálltak egy tervvel a következő öt évre a mesterséges intelligencia-fejlesztések felfuttatására. Ez tartalmazza a technológiai és az infrastrukturális fejlesztéseket, az adathasználatot és a kutatásokat. Együttműködnek a magánszektorral a fejlesztések területén, különös tekintettel az okosvárosokra, az energiaellátás és a vízinfrastruktúra kiépítésére. Szakértők szerint azonban Indiának nagy hátránya van néhány területen, ami miatt egyelőre nemzetközi szinten nem tud versenyképes lenni, például az adatok minősége nem megfelelő és hiányzik az országban a szakértelem.A brit kormány nemrég jelentett be egy együttműködést állami és magánszektorbeli csoportok között, ami több mint 200 millió dolláros beruházást jelent a mesterséges intelligencia területén. A brit kormány 30 millió dollárt áldoz egy technológiai inkubátorházra, a Global Brain kockázati tőke társaság 50 millió, a Chrysalix pedig 100 több mint 100 millió dollárral járul hozzá. A kormányzat azt ígéri, hogy proaktívabb lesz az akadémiai kutatások területén, támogatja az Oxford és a Cambridge egyetemeket, ahol komoly mesterséges intelligencia programok vannak.Az Európai Bizottság áprilisban vázolt terve 24 milliárd dolláros beruházást becsült a 2018 és a 2020 közötti időszakra, ami a várakozások szerint a magán és a közszférából egyaránt jöhetnek. A Bizottság idén egy 1,8 milliárd dolláros beruházással kezdi a megvalósítást az EU Horizon 2020 alapjából.Angela Merkel nemrég arról beszélt, hogy Németországnak fel kell vennie a versenyt a mesterséges intelligenciában agresszívan nyomuló Kínával, de egyelőre a német kormány nem határozta el magát komolyabb beruházás mellett. A magánszektorban azonban vannak törekvések, például az Amazon Tübingenben épít egy kutatóközpontot, egy elemző szerint pedig Berlin a negyedik legnagyobb központ a világon a mesterséges intelligenciával foglalkozó startupoknak a cégek száma alapján a Szilícium-Völgy, London és Párizs után.A francia kormányzat 2022-ig összesen 1,8 milliárd dollárt fordít a mesterséges intelligencia kutatására. Németországgal igyekeznek együttműködni a tervek szerint a kutatásokban.Kanada eddig 125 millió dollárt tett le a mesterséges intelligencia fejlesztése mellett és aktívan elkezdte keresni az iparághoz értő tehetségeket.Vlagyimir Putyin hangzatos kijelentéseket tett a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, szerinte az az ország, aki vezető lesz a mesterséges intelligencia terén, irányítani fogja a világot. Az ország éves szinten 12,5 millió dollárt költ a mesterséges intelligencia fejlesztésére és főleg katonai területen vannak eddig látványos eredményeik, például mesterséges intelligenciával segített vadászrepülőgépeket mutattak be.