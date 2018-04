Az utolsó 30 perc tartja rettegésben az amerikai tőzsdéket - Ezen változtatnának most

A kereskedés utolsó fél órájában a kereskedési volumen felfutását - ami mára a teljes napi forgalom mintegy negyedét adja - annak tudják be, hogy az utóbbi időszakban megnőtt a tőzsdén kereskedett alapok és más indexkövető befektetési termékek iránti érdeklődés, amelyeknél az utolsó percek a benchmarkok pontos lekövetése miatt kiugróan fontosak. Mindezek miatt az aktív alapokat kezelők ügyleteik jelentős részét erre az időszakra koncentrálják, hogy profitáljanak a nagyobb piaci likviditásból.Néhány bróker és befektető azonban attól tart, hogy a kereskedés utolsó percekre való koncentrálódása elveszi a likviditást a napközbeni kereskedéstől, így a napközbeni nagyobb ügyleteknek jelentősebb piacbefolyásoló hatása lehet és megnő a piac működési kockázata. Éppen ezért egyesek szerint ez már olyan probléma, amivel az amerikai piacfelügyeletnek is foglalkoznia kellene.A Credit Suisse szerint a 12.00 és 14.00 óra közötti kereskedési volumen aránya a 10 évvel ezelőtti 23%-ról 20%-ra esett vissza mostanra, mindez arrafelé mutat, hogy nagyobb napközbeni volatilitásra kell berendezkedniük a piaci szereplőknek, az előbb már említett likviditási problémák miatt. Mindeközben a kereskedés első és utolsó fél órájában lezajló kereskedés a teljes napinak a közel 40%-át adja, szemben a 10 évvel ezelőtti 31,5%-kal. Csak az utolsó fél órában pedig az egy évtizeddel ezelőtti 16%-ról közel 25%-ra nőtt a kereskedési volumen aránya a teljes napin belül.Miután a legtöbb ETF a záró aukciók keretében végzi az utolsó simításokat a portfóliók kiigazítására, ez jelentős nyomást helyez az amerikai tőzsdékre is. A Nasdaq és az NYSE éppen emiatt kifejlesztett egy olyan közös rendszert, amely segítségével át tudják venni egymás szerepét az aukciókban, ha valamelyiknél technikai probléma merülne fel.Egyes brókerek szerint az amerikai tőzsdei kereskedési napot rövidíteni kellene, hogy a valós kereskedést tükrözze és ezzel a likviditást is azokra az órákra koncentrálja, amikor a legtöbb megbízás jön be.