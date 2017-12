Azt hiszed, rátaláltál az új bitcoinra? Megjött az MNB figyelmeztetése

Csak óvatosan

Az ICO-k rendkívül kockázatos és igen spekulatív befektetési formáknak számítanak. A tokenek ára ugyanis általában rendkívül ingadozó, és előfordulhat az is, hogy a befektetők huzamosabb ideig nem tudják visszaváltani őket, azaz likvid (másodlagos) piaccal nem feltétlenül rendelkeznek.

E tranzakciók kapcsán jelentős annak az esélye, hogy a befektetők elveszthetik befektetett tőkéjük egy részét vagy egészét, mivel az ICO-projektek tipikusan a fejlődés korai szakaszában vannak, és üzleti modelljeik kísérleti jellegűek. Az ICO-ba fektető ügyfeleket nem védik az uniós vagy magyar garanciaintézmények felelősségi és kárviselési szabályai sem. Végül az ICO-k kapcsán felmerülhet a csalás és pénzmosás lehetősége is.

Mi is az a ICO?

Az MNB szerint további kockázatot jelenthet, hogy az ICO-k nem minősülnek egyértelműen szabályozott nyilvános forrásgyűjtési formának az Európai Unióban. Ezzel összefüggésben az ICO-val kapcsolatos befektetői információk, tájékoztatások egyelőre még nem kiforrottak. Az ICO-t bemutató tájékoztató (ún. white paper) kapcsán kiemelt kockázatot jelent, hogy a dokumentum - szabályozottság hiányában - nem, vagy nem teljeskörűen tartalmazza a befektetési döntéshez szükséges információkat és jellemzően túlzottan optimista piaci előrejelzéseket tartalmaz.Az MNB továbbá arra is kitért, hogy a külföldi ICO-k nem tartoznak a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe, de még egy magyarországi ICO esetében is - megszaporodtak az utóbbi időben - csak eseti alapon határozható meg, hogy az MNB jogkörébe tartozik-e a vállalkozás. Figyelmeztetnek, hogy számos ICO - struktúrájától függően - ugyanakkor kívül eshet az EU-s és hazai jogszabályok hatókörén. Ebben az esetben a befektetők egyáltalán nem részesülhetnek az uniós jogszabályok nyújtotta védelemben.Ahhoz, hogy a működési mechanizmust el tudjuk képzelni, kezdjük el egy egyszerűsített történettel. Képzeljük el, hogy kedvenc együttesünk elhatározza, hogy új üzleti modellének részeként, bevezeti minden koncertjén a VIP szekciót. Ezen kívül univerzális VIP örökbérleteket fog kibocsátani, mellyel az össze jövőbeli koncertre be lehet menni a VIP szekcióba, és ezen kívül ezeket a bérleteket a kibocsátás után is úgynevezett másodlagos piacokon adni és venni lehet. Nézzük mi is történik ezeknek a VIP bérleteknek az árával

Az biztos, hogy az utóbbi hónapokban már-már irreális módon - a vége felé valószínűleg sokszor már csak a gyors pénzszerzés reményében - elszaporodtak az ICO-k, nem egyedi eset, hogy akár néhány másodperc leforgása alatt több 10 millió dollárt is össze tudtak gyűjteni a cégek anélkül, hogy a befektetők pontosan tudnák, mibe veszik bele maguk, de olyan is rengetegszer előfordult, hogy még pontos leírást (white paper) sem tettek közzé a vállalkozásról, nemegyszer csupán egy rövidke videót készítettek az ötlet bemutatására. Mindezeket figyelembe véve hosszú távon szükségszerűvé válik az ICO-k bizonyos mértékű szabályozása, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy annak teljes lefolytása kontraproduktív és decentralizáció ellenes, amivel negatívan hatnak a kriptopénzek teljesítményére. Hosszú távon könnyen elképzelhető, hogy az ICO az egyik legjelentősebb finanszírozási technológiává fogja kiforrni magát, a kriptopiaci elemzők a teljes iparágat a “Netscape" pillanathoz hasonlítják (gyakorlatilag ez volt a dotcom lufi kezdete). Gondoljunk csak bele, a dotcom lufiban alakult cégek 99 százaléka megbukott, akik viszont túlélték, pillanatnyilag az egész iparágat uralják.

Először a VIP örökbérletek még nem állnak rendelkezésre, azonban az együttes intenzív marketing kampányba kezd ahol többek között kitűzik az árusítás időpontját is. Ezután következik a bérletek tényleges árusítása ahol a rajongók közvetlenül a zenekartól vásárolhatják meg az örökbérleteket. Hívjuk ezt az esemény kezdeti bérlet kibocsátásnak, gyakorlatilag a bérletek tekinthetőek úgy mint tokenek, a kezdeti bérlet kibocsátás pedig az ICO-nak felel meg. Azt, hogy pontosan milyen áron és hogy hány darab örökbérletet ad el az együttes most és hányat esetleg egy későbbi időpontban a bérletkibocsátás stratégiája határozza meg. Fontos megjegyezni, hogy a kezdeti örökbérlet kibocsátás alkalmával jó eséllyel még nincs meg a következő album, és nincs kitűzve a következő koncert ilyen szempontból a rajongók kvázi látatlanban, egy jövőbeli fiktív ígéret reményében veszik meg a bérleteket.A kezdeti örökbérlet kibocsátás után a bérletek saját életet kezdenek élni, a rajongók adják és veszik egymás között. Nyilvánvalóan az árfolyam csökken negatív hírek hatására, mint például az együttes tagjai összevesztek egymással és elképzelhető, hogy soha többet nem lesz koncert. Ha pedig mégis kitűzik az első koncerteket akkor pedig az árfolyam az egekbe szökken. Mivel a bérlet örökbérlet, az első sikeres koncert után a bérleteket továbbra is szabadon lehet adni és venni, az áruk nagyjából attól függ, hogy a rajongók mekkora esélyt látnak a következő sikeres koncertre.Gyakorlatban többféle nevet is használnak a fentiekhez hasonló finanszírozás és üzleti modellek leírására, token alapú gazdaság, token alapú üzleti modellek, token kereskedelem. ICO (Initial Coin Offerings, kezdeti token értékesítés) pusztán ennek csak a legelső fázisa, ahol egy kicsit hasonlóan mint a klasszikus részvénytársaságok IPO (Initial Public Offering), elsődleges forgalomba hozatala, a tokenek egy része értékesítésre kerül. Habár az ICO pusztán csak a legelső token értékesítés, gyakran indirekt módon az egész terület elnevezésére használják. (Akit érdekel, itt már bővebben írtunk a témáról)