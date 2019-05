Bajba kerülhetnek a kereskedők, ha nem nyűgözik le fogyasztóikat

A növekedés ellenére azonban a kereskedőknek folyamatos kihívásokkal kell szembenézniük, a fogyasztók igényei rendkívül gyorsan változnak, nem termék specifikusak, nem befolyásolja őket a márkahűség, és nincs rá hatással a termék elérhetősége sem, hiszen bármit bárhonnan be tudnak szerezni. A mai vásárlók ugyanis mindig és mindenhol vásárlók, függetlenül attól, hogy látszólag éppen kapcsolatban állnak a kereskedővel vagy sem. Ez arra kényszeríti a kereskedőket, hogy az offline és az online térben is folyamatosan megújulva, de mindig egyszerre és egységesen legyenek jelen, és próbálják megtalálni a fogyasztás mozgatórugóit. Ez azonban nem egyszerű egy olyan világban, amikor a fogyasztó - akár másutt szerzett - legjobb élményei egyik pillanatról a másikra elvárássá válnak.A KPMG ügyfélélmény kutatása szerint a fogyasztók olyan személyre szabott, könnyen igénybe vehető szolgáltatásokat keresnek, amitől értékesnek érzik magukat, és elvárják, hogy az általuk preferált csatornákon, egyszerű, de érthető üzenetekben értesüljenek ezekről. Ezen kívül nem akarnak sok időt tölteni a vásárlással, a keresgélést, a válogatást általában teherként élik meg, ez alól szinte csak az esküvői felkészülés, a lakberendezés, meg még néhány kiemelt terület képez kivételt.

A közvélekedéssel szemben a fogyasztói élmény igenis mérhető, leírható és tervezhető is. A vállalatok nem működhetnek néhány jó megérzésre alapozva. Az elégedett vásárló 5-ször nagyobb valószínűséggel tér vissza, 7-szer nagyobb valószínűséggel fogja ugyanannak a boltnak az újabb ajánlatait is kipróbálni, és 5-ször jobb eséllyel terjeszt önszántából a bolt jó hírét.

Ezeknél is fontosabb azonban, hogy a kereskedőnek jól kell eltalálnia, hogy a fogyasztó mennyit pénzt szán arra, amit el akarnak adni neki. Ez ma már nem annyira a pénztárca vastagságával mutat szoros összefüggést, sőt, természetes, hogy valaki fapadossal érkezik egy városba, olcsó szálláson lakik, de ezekhez képest nagy összegeket fizet egy vacsoráért egy Michelin csillagos étteremben, vagy egy focimeccsért.Különösen az élmény típusú javak érdekében a fogyasztók hajlamosak erőn felül költeni, emiatt a kereskedelem élményhez kapcsolódó kategóriákat próbál rendelni nagyon is tárgyiasult javakhoz is. Így került előtérbe a fogyasztói élmény fogalma, mint ami meghatározza a végső vásárlási döntéseket, és azt, hogy a vevő a későbbiekben hűséges marad-e a kereskedőhöz. A fogyasztói élmény egy komplex egyvelege annak, amit korábban a kereskedelemről, a jó kiszolgálásról, az üzlettér kialakításáról vagy a webes felületek használhatóságáról külön-külön is tanultunk.A KPMG ügyfélélmény kutatásának eredményei alapján a kereskedők akkor járnak el jól, ha üzeneteikkel képesek megszólítani a vásárlókat és érzelmeket is ki tudnak váltani belőlük. Fontos, hogy legyen hiteles és bizalomgerjesztő, teljesítse a vele szemben támasztott elvárásokat, vallja be, ha valami probléma van a termékével/szolgáltatásával és javítsa ki megnyugtató módon a hibákat. Ha ez mind sikerült, akkor a piramis tetején áll az ügyfelekre való odafigyelés és empátia. Ez a hat kulcstényező határozza meg, hogy az adott üzlet elnyeri-e a fogyasztók tetszését, és - legalábbis átmenetileg - hűségesek lesznek-e hozzá a vásárlók.

A kereskedők beszámolói szerint azonban a jól működő vállalatok sem dőlhetnek hátra karba tett kézzel, mert a fiatalabb fogyasztók emlékezete sokkal rövidebb, mint a 35 felettieké, akikre eddig a kereskedelem optimalizálta a tevékenységét. "Ami ma jó élmény, az holnap már elvárás a bolttal - és más boltokkal szemben is - ezért nagyon erős a megújulási kényszer ezen a területen. Szerencsére a kiskereskedelem a technológia fejlődése miatt gyorsan megújuló iparággá változott, ezért jól érvényesül benne a hátulról jövők előnye: a másutt ellesett és átvett jó gyakorlatok újdonságként hatnak és boldoggá teszik a fogyasztókat.