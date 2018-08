Bajban van a Tesla - Mégsem lesz semmi Elon Musk nagy tervéből?

Elon Musk, a Tesla elnök-vezérigazgató augusztus 7-ei Twitter-bejegyzése valóságos bombaként robban, ebben ugyanis bejelentette, hogy a Tesla tőzsdei kivezetését fontolgatja, amihez rendelkezésre állnak a szükséges források.A cég árfolyama azon a napon szárnyra kapott, az elemzők pedig csak kapkodták a fejüket, hogy mégis milyen forrásról beszélhetett Musk, illetve, hogy ennek fényében mennyit is érhetnek az autógyártó papírjai. A JP Morgan például Musk bejelentését követően 198 dollárról gyorsan 308 dollárral emelte a célárát.Az utóbbi napokban azonban kételyek merültek fel Musk bejelentésének igazságtartalmával kapcsolatban. Állítólag szaúdi befektetők szállnának be a cégbe, így lenne lehetőség a papír tőzsdei kivezetésére, ám sokan kételkednek az állítólagos megállapodás állapotával kapcsolatban. Arról nem is beszélve, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet tiltott piacbefolyásolás miatt vizsgálatot indított az ügyben, ami nem tesz jót az ügy (és a cég) megítélésének. Az egymást követő rossz hírek hatására múlt hét pénteken 9%-ot esett a Tesla-részvények árfolyama, ma pedig újabb 4%-os mínuszban van.

Az elmúlt napok eseményei látva a JP Morgan elemzői csökkentették a papírokra vonatkozó célárukat, méghozzá a Musk bejelentése előtti 195 dolláros szintre, ezért most alulsúlyozásra ajánlják a papírt. Indoklásuk szerint ők maguk, illetve a piaci szereplők is sokkal előrehaladottabbnak ítélték meg a szaúdi befektetőkkel való tárgyalási folyamatot, azonban, mint azóta kiderült, szó sincs véglegesített megállapodásról. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a JP Morgan a pesszimistább elemzőházak közé tartozik, hiszen a Wall Street-i elemzők körében 336 dolláros a Tesla-részvényekre vonatkozó mediánár, vagyis a szakértők többsége szerint van még felfelé mutató potenciál a papírokban.