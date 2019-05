Banális akadály miatt nem tud megvalósulni a vállalati HR digitalizációja

Mindenkit foglalkoztat a kérdés: mi történik a jövőben? Különösen fontos kérdés ez a HR területén, ahol a digitalizáció és a gyors változások miatt nehéz előre látni. Ezt próbálta megválaszolniSokan vélik úgy, hogy a technológia helyettesíti majd a toborzókat, mások szerint az emberi erőforrás szerepe mindig fontos marad majd. Kelliár tapasztalatai szerint a legtöbb cég - a vállalatok 60-70 százaléka - az utóbbi kategóriába tartozik. A technikai feltételek ugyanakkor hihetetlenül gyorsan fejlődnek, egy berobbanó technológia 10 év alatt gyökeresen meg tudja változtatni a társadalmat. Nincs okunk arra gondolni, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja teljesen megváltoztatni a recruitment piacot. A modern gondolkodású toborzási vezető folyamatosan azt monitorozza, hogy mit tud digitalizálni, miközben a jelöltélményt is a középpontba állítja.Arra is példát hozott, hogy egyes tevékenységek mennyi időn belül fognak teljesen AI alapon működni. A toborzás például technológiai szinten 11 éven belül már teljesen kiváltható robotok által, de a sebészetre is igaz lesz ez 40 éven belül. A teljes automatizáció ugyanakkor önmagában nem elég, Kelliár szerint a gép és az ember együttműködéséről szól majd a jövő. Az emberi faktort nem lehet teljesen kiszedni a képletből, ugyanakkor egyértelműen hatékonyságnövelésre van szükség. Azt jelen pillanatban nehéz előre látni, hogy a toborzók tevékenysége pontosan hogyan alakul majd át, az is elképzelhető, hogy szabadúszóként fognak tevékenykedni.

A szervezeti kultúra gyakran elkaszálja a fejlődést

"A cégvezetők közül mindenki digitalizálni akar, de valójában fogalmuk sincs róla, hogy miben is áll a dolog" - mondta Füredi Júlia, a Sparq alapítója. Ennek meg is látszik az eredménye: a digitalizációs kísérletek 93 százaléka elbukik. Ennek megvannak a tipikus okai - amelyek a vállalat stratégiájában alá tudják ásni a digitalizációt -, a legjellemzőbb a szervezeti kultúra, ami Füredi szerint mindent "fel tud zabálni."

A Talentuno ugyanazzal a modellel működik, mint az Uber és az Airbnb. A mobilapplikáció sikere jelentős a társalapító szerint: ma már legalább 250 vállalat keres munkaerőt a Talentunón keresztül. Jelenleg 6300 matchmakere van a platformnak, 7000 jelöltet javasoltak ezek a matchmakerek, és több mint 700 jelentkezés volt a bevezetés utáni első 6 hónapban. Kelliár kiemelte, hogy a felhasználók 91 százaléka elégedett volt a platformmal.A szervezeti kultúra nem más, mint a közös viselkedések, gondolatok megjelenése a szervezetben. Ez egyfajta kollektivitás, ami a mindennapi viselkedésben is megnyilvánul. Ennek egyik fontos eleme, hogy mit gondolunk a sikerről és hogyan viszonyulunk a kudarchoz. A digitalizációt mindenki használja a mindennapi életében, de vállalati szinten mégsem élünk vele, "bedobjuk a váltócipő mellé."Márpedig az üzleti világban csak akkor tudunk életben maradni, ha tudunk alkalmazkodni - a fejleszthető transzformációs képességekkel bíró szervezeti kultúra az életképes. Az agilitással kapcsolatban elmondta, hogy az az egész HR szakma felelőssége - mert az a munkavállaló, aki az agilis HR tevékenység áldozata lett, az messze elkerüli majd azokat a vállalatokat, ahol az agilitás szintén felmerül. Meg kell tehát találni a középutat a folyamatos fejlesztés és a túlzott agilitás között.Az elégedettség-mérést Füredi szerint rég el kellett volna felejteni. Ennek semmi köze sincs ahhoz, hogy mennyire versenyképes egy vállalat. Ezeket általában rosszul menedzselik, és sok esetben az elégedettségnek semmi köze nincs az elkötelezettséghez. Ez nem a transzformációt segíti elő a Sparq alapítója szerint. A közönségszavazás eredményét látva Füredi azt mondta, hogy a HR összes területét digitalizálni kéne, az ugyanis elérte a lehetőségei határait, a legtöbb terület digitalizálható.a teljesítményértékelést ragadta meg, mint a legkönnyebben digitalizálható területet, itt az üzlet azonnal látná a hasznát.rávilágított, hogy a kommunikáció nem követte le a társadalomban történő változásokat - sokan nem olvassák el a HR e-maileket. Gyakran ezeket a leveleket féloldalasan fogalmazzák meg, ezeknek nincs esélye.nem értett egyet: szerinte egyetlen egy dolog nem digitalizálható, az ember. Szerinte a gépekben nincs meg az a morális értékítélet, amivel csak az emberek rendelkeznek. Sokat beszélünk recruitment digitalizációjáról például, de Lukács saját bevallása szerint egyelőre nem aggódik a következő 1000 személyes interjúja miatt. Kelliár is kiemelte, hogy vannak olyan területek, amelyeken nincs értelme erőforrást pazarolni a digitalizációra.

miközben ipar 4.0-ról beszélünk, sokszor a leadership 1.0 is gondot jelent - így a probléma nem ilyen egyszerű.

Lukács szerint túlértékelt a digitalizáció jelentősége a kiválasztásban, mert a személyes találkozás során lehet megismerni azokat a személyes jegyeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz a döntéshez, hogy az adott vállalat felveszi-e a jelöltet vagy sem. Kelliár szerint a technológia adott, hogy a jelentkező képességeit, nyelvtudását digitálisan felmérjük, Lukács szerint azonban vannak olyan elemei a kiválasztásnak, amit nem lehet digitalizálni. Pinczés Balázs szerint a technológiai fejlődés gyorsabb annál, hogy fejlődéstudományi oldalról le tudjuk követni. Azt is kijelentette, hogySok tekintetben nagyon messze vagyunk a jelentkezés digitalizációjától Lukács szerint, gyakran tapasztalja például, hogy az önéletrajzokra nem életazonos képet rak a jelentkező, vagyis önismereti problémái vannak. Füredi Júlia szerint is nagy problémák vannak a vezetőkkel - legtöbb esetben olyanok ülnek a döntéshozói székekben, akik alapvető HR feladatokra sem alkalmasak. Beszélhetünk például valós idejű, digitális visszajelzésekről akkor, amikor a vállalatvezetők semmilyen visszajelzést sem adnak?Lukács szerint a nagy probléma az, hogy vannak olyan tendenciák, amelyek alapvetően frusztrálttá teszik a HR piacot, mégis legtöbbször csak előadásokon beszélnek róluk. Dobai szerint sok megoldás van, ami jónak tűnik, meg is próbálják integrálni a rendszerekbe, csak épp a dolgozókat hagyják ki belőle - azok pedig nem használják, félnek tőle, így pedig értelmét veszíti a digitalizálás.