Banánhéj, amin a legtöbb tőzsdés elcsúszik!

A kereskedők többsége a piaci elemzésben látja a siker kulcsát, és mindent megtesznek azért, hogy elsajátítsák a képességet, mellyel előre azonosíthatják a várható árfolyammozgásokat.

A Sikeres Kereskedő című könyv az előbbiekkel gyökeresen ellentétben azon az állásponton van, hogy a tőzsdei siker kulcsát nem külső tényezőkben, hanem saját magadban kell keresni.

352 oldal

Kötés: Cérnafűzött, keménytáblás, borítóval

ISBN: 978-615-00-0064-0

7400 Ft

1. Merre megy az árfolyam?

1.1 Technikai elemzés

1.2 Fundamentális elemzés

2. Mit mutat a grafikon?

2.1 Japán gyertya grafikon

2.2 A grafikon időperiódusa

3. Technikai szintek

3.1 Csúcsok, mélypontok

3.2 Lyukak a grafikonon

3.3 Trendvonalak

3.4 Fibonacci-szintek

4. Trendek

4.1 200 napos mozgóátlag

4.2 Mozgóátlag-kombinációk

4.3 Trendvonal

4.4 Csúcs-völgy elemzés

4.5 Trendmeghatározás indikátorokkal

4.6 Dupla időperiódus módszere

5.Alakzatok

5.1 Dupla csúcs és dupla alj

5.2 Téglalap

5.3 Fej és vállak

5.5 Ékek

5.6 Szélesedő alakzat

5.7 Gyémánt alakzat

5.8 Zászló

5.9 Füles csésze

6. Japán gyertya alakzatok

6.1 Trendváltó gyertya alakzatok

6.2 Trend folytatását jelző gyertya formációk

7. Indikátorok

7.1 Hangulatindikátorok

7.2 Momentumindikátorok

7.3 Forgalommal kalkuláló indikátorok

7.4 Volatilitást mérő indikátorok

8. Hogyan másoljuk a kereskedési sikert?

8.1 Koponyád világa

Saját valóságad, és ami mögötte van

Döntéshozatali csapdák

Érzelmi csapdák

8.2 Sikeres kereskedői szemléletmód

Nyerj nagyot, bukj kicsit!

Kereskedési sikert támogató meggyőződések

A sikert támogató belső állapot

Kereskedési célok kitűzése

8.3 Pozícióméretezés és kockázatkezelés

Maximális kockázaton alapuló pozícióméretezés

Egységnyi tőkére fix kereskedési mennyiség

Tortaszelet pozícióméretezés részvénykereskedőknek

8.4 Építsünk stratégiát!

Kereskedési napló

9. Stratégiák

9.1 Nicolas Darvas elfelejtett stratégiája

9.2 Új csúcs vagy mélypont stratégia

9.3 Trendvonaltörő stratégia

9.4 Fibonacci katapult stratégia

9.5 Extrém stratégia

9.6 Dupla időperiódusú momentum stratégia

9.7 Hullám stratégia

9.8 Hosszú távú index stratégia

Ha mégsem sikerül eltalálni a helyes irányt, akkor azt a következtetést vonják le, hogy még jobb elemzést kell készíteni. Sokan azonosulnak a gondolttal, hogy a piac egy ragadozó vadállat, mely időnként áldozatokat követel, és most éppen rajtuk volt a sor. A két szemléletmód közös vonása, hogy a kereskedő nem saját magát, hanem külső tényezőket, egy elemzési módszert vagy magát a piacot teszi felelőssé tőzsdei eredményeiért.Tőzsdei kereskedési, befektetési módszer kialakítása alapvetően egyszerű, az átfogó kiadvány részletesen tárgyalja a stratégia építőelemeit és összeszerelési útmutatót is tartalmaz hozzá.Lehet célod, hogy Warren Buffett szerű hosszú távú invesztor legyél, ha pozícióból ki és be ugrálsz, és rettegsz, hogy egy lehetséges piaci fordulat elemészti nyereséget, és ezért kiszállsz, akkor szinte biztosan elmarad a várt eredmény. Történik mindez annak ellenére, hogy akár jobb tőzsdei meglátásaid is lehetnek, mint az omahai orákulumnak!Ha Soros György módszerét alkalmazva aktívabban kereskednél, és az emelkedő, csökkenő tőzsdei hullámokat lovagolnád meg, az önmagában szintén nem sikerrecept. Többek között fontos hogy tudd, mikor nincs igazad, hiszen Soros ez utóbbi képességének tulajdonítja vagyonát.Követhetsz tehát akármilyen módszert, lehetsz trendkövető, sávkereskedő, indikátor alapján üzletelő, vagy a fundamentumokat is tekintetbe veheted, a hosszú siker és a kudarc egyaránt kizárólag rajtad múlik. A te világképed az ami megszűri a hozzád eljutó információkat, és befolyásolja döntéshozatalodat! Ezek után, hogy gondolhatod, hogy rajtad kívül bárki más felelőssé tehető azért, amit a tőzsdeparkettről hazaviszel?A Sikeres kereskedő azon kívül, hogy megtanít kereskedési stratégiát kialakítani, részletesen taglalja a kereskedési siker szempontjából meghatározó kockázatkezelés és pozícióméretezés témaköreit. A könyvet olvasva megérted, hogy miként befolyásolnak érzelmeid, kereskedéssel kapcsolatos meggyőződéseid, támpontot kapsz a kereskedés pszichológiai kihívásainak kezeléséhez.A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja