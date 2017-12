Átszakadt a gát: kamatmentes trükkel adósodik el a világ

A Dealogic adatai szerint idén november végéig 2,25 milliárd dollárnyi iszlám államkötvényt bocsátottak ki nem muszlim vallású országok.

kamatot nem, csak valamilyen hozamot fizetnek,

nem hitelviszonyt testesítenek meg, mint a kötvények, hanem tulajdonjogot adnak vagy profitrészesedést biztosítanak a sukuk tulajdonosoknak,

az iszlám kötvény kibocsátója garantálja, hogy az iszlám által tiltott tevékenységeket nem finanszírozzák a kapott pénzből. Iszlám kötvényeket nem bocsáthat ki olyan cég, amely például disznóhússal, pornográfiával, alkohollal, szerencsejátékkal foglalkozik, vagy bevételeinek nagy részét kamatokból szerzik.

Terjed az iszlám bankolás az egész világon, a nem muszlim vallású országokban minimum 3 éves rekordon lesz idén az iszlám államkötvények, vagyis sukuk kibocsátása - írja a CNBC.2016-ban 2, 2015-ben csupán 1 milliárd dollárnyi ilyen kötvényt bocsátottak ki, vagyis egy egyelőre kicsi, de nagyon gyorsan növekvő piacról van szó. A muszlim nagybefektetőket ugyanis így tudják közvetlenül bevonni egy-egy ország finanszírozásába, ami azért éri meg, mert ők a hagyományos kötvénykibocsátáshoz képest általában olcsóbb forrást adnak.Az iszlám pénzügyek figyelembe veszik a Korán és az iszlám jogrend, a saría előírásait, ennek megfelelően több, számunkra szokatlan kitételnek felelnek meg a sukuk:Szingapúr volt az egyik első olyan nem muszlim vallású ország, amely sukuk kibocsátására adta a fejét, majd a britek, Hong Kong, Dél-Afrika és Nigéria következett, Elefántcsontpart pedig sokat lazított illetve alakított a szabályozásán, hogy a tradicionális hitelek mellett az iszlám pénzügyi termékek is megjelenhessenek az országban.külön állami holdingot hozott létre sukuk kibocsátására 2009-ben, mely teljes egészében a helyi monetáris hatóság tulajdonában áll. A szingapúri kibocsátású sukukat ugyanúgy elfogadják likvid tartaléknak a pénzintézetek mérlegében, mint a több állampapírt. Rajtuk keresztül szingapúri tőzsdei vállalatok is kibocsátottak már iszlám kötvényeket, így az állam mellett piaci szereplők is hozzáférnek a sokszor olcsóbbnak számító finanszírozási forráshoz.2014-ben bocsátottak ki iszlám kötvényeket, a 200 millió fontos kibocsátás árazása pontosan ugyanolyan volt, mint az akkori ugyanolyan lejáratú hagyományos kötvényeké, vagyis évesítve 2,036 százalékos "profitrátát" fizettek (ami még véletlenül sem kamat!). Ezt úgy oldották meg, hogy a sukuk kuponjait a brit kormány ingatlanjainak bérbeadásából származó bérleti bevételekből fizetik, és ezért ez profitkifizetés, vagyis nem számít kamatnak. A kötvénykibocsátáskor meghirdetett mennyiségre 11,5-szeres túljelentkezés volt.ugyan túlnyomó részt muszlim vallású ország, de először 2012-ben bocsátott csak ki iszlám kötvényeket: egy dollárban és egy török lírában denominált sorozatot. A dollár sukuk kibocsátási mennyiségét 1 milliárd dollárra tervezték, de olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy végül 1,5 milliárd dollárnyi ajánlatot fogadtak el.A nemzetközi nagyvállalatok közül aés ais kibocsátott már iszlám kötvényeket, ez utóbbi mondjuk minimum érdekes, hiszen elvileg a bevételeinek nem kicsi része kamatokból keletkezik, de talán az iszlám befektetők elnézőbbek voltak a nagy befektetési bankkal. A Goldman 500 millió dolláros 5 éves lejáratú iszlám kötvénykibocsátására háromszoros túljelentkezés volt.Az iszlám kötvények mellett még egy sor iszlám pénzügyi termék létezik, melyek a kamatfizetés helyett másképpen motiválják a befektetőket:Az iszlám pénzügyi eszközök értéke az elmúlt egy évtizedben 10-12 százalékos éves növekedést mutatott, jelenleg 2 ezer milliárd dollárra becsüli az IMF ezek összértékét. Ez az összeg bár elsőre soknak tűnhet, összességében a világ összes pénzügyi eszközének kevesebb, mint 1 százaléka.