Besatírozza a régiós térképet az OTP, már megint bankot vett

Albán bankot vett az OTP

Sokadik akvizíció

Tavaly augusztus elején jelentette be az OTP, hogy adásvételi szerződést írt alá a Societe Generale Csoport albán leánybankja, a Banka Societe Generale Albania 88,89 százalékos részesedésének megvásárlásáról. Múlt hét pénteken megtörtént az albán tranzakció pénzügyi zárása, melynek eredményeként a Banka Societe Generale Albania az OTP Bank 100%-os tulajdonába került. Az albán bank megvásárlásával az OTP Csoport már a közép-kelet-európai régió 10 országában van jelen, a moldáviai akvizícióval már 11-ben.Az elmúlt években az OTP egymás után vásárolt bankokat a régióban, az utóbbi időben a Societe Generale régiós leányaira specializálta magát, mivel a francia bank kivonul a régióból, a magyar bank pedig pont itt akar pozíciókat szerezni. Az OTP megvette a francia bank horvát, bolgár, albán, szerb, moldovai és montenegrói leányát is.

Mit érdemes tudni az albán bankról?

Az OTP által megvásárolt albán bank jelenleg 36 bankfiókon (2 új bankfiók nyitása folyamatban van) keresztül szolgálja ki közel 170 ezer ügyfelét. A SocGen Albania a tavaly március végi adatok alapján 5,7 százalékos (ez mostanra közel 6 százalék) részesedésével az 5. legnagyobb albán bank.

A bank mérlegfőösszege az elmúlt években folyamatosan nőtt, tavaly szeptember végén már közel 674 millió euró volt. Az albán bank az OTP csoport mérlegfőösszegét közel 1,5 százalékkal emelheti meg.

A hitel- és a betétállomány is bővült az elmúlt években, ezzel párhuzamosan a hitel/betét arány is emelkedett. A nettó hitelállomány kétharmada vállalati, egyharmada lakossági, a betétek négyötöde lakossági, ötöde vállalati az albán banknál. A csoportszintű nettó hitel- és betétállomány 1,5-1,6 százalékkal emelkedik az albán akvizícióval.

Az elmúlt években az albán bank bevételei mérsékelten emelkedtek eközben viszont a működési költségek szinten maradtak, a kockázati költségek pedig csökkentek, nagyrészt ennek tudható be, hogy jelentősen javult a bank profitabilitása.

A nettó kamatmarzs az európai banki trendeknek megfelelően az albán SocGennél is csökkent, és közel 1 százalékponttal alacsonyabb szinten áll, mint az OTP csoportnál.

Az albán bank saját tőke arányos megtérülése javult az elmúlt években, de koránt sem olyan mértékben, mint az OTP csoporté. A cél itt az, hogy középtávon 15 százalék fölé emelkedjen a ROE.

Sajtótájékoztató

Mennyibe kerülhetett az albán bank?

múltidézéssel kezdte a sajtótájékoztatót. Az OTP 15 éve próbált bankot venni Albániában, akkor a magyar bank alulmaradt a Raiffeisennel szemben, igaz, Csányi szerint nem volt teljesen fair az elbírálás, mert az OTP adta a magasabb ajánlatot, a Raiffeisen viszont vállalta, hogy a koszovói bankját integrálja az albán bankba, a koszovói bank tőkeértékét pedig beleszámolták az albán bankra leadott ajánlatba, így nyert végül az osztrák bank. Csányi nem bánja, hogy 2008 előtt nem volt Albániában bankja az OTP-nek, jött a válság, és a magyar kormány intézkedései is okoztak gondokat, szükség volt az OTP-nél a tőketartalékra. Lehet, hogy akkor egy nagy bankról maradt le az OTP, de most egy fejlődő és makrogazdasági szempontból stabil országba sikerült belépni. Az albán az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság Európában, a banki termékek penetrációja alacsony, jelentős tere van a növekedésnek. Az OTP szeretne Albániában is a legnagyobb lenni, organikusan is nőne, és ha megfelelő akvizíciós célpontot talál, akkor megvizsgálja. Az albán bank erős a lakossági, a vállalati szegmensben és a projektfinanszírozásban is, az albán OTP szívesen részt venne itteni infrastruktúrafejlesztések finanszírozásában is. Csányi arról is beszélt, hogy mivel jelentős agrár- és élelmiszeripari érdekeltségei vannak, ő is körül fog nézni Albániában lehetőségek iránt, termékekkel már jelen van a Mizo Albániában, de beruházásra is készen áll a bankvezér az országban., az albán OTP vezérigazgatója arról beszélt, hogy a bank már az ország 5. legnagyobb bankja, több mint 170 ezer ügyfelet szolgál ki, de újabb bankfiókokat terveznek nyitni, cél a hitelkihelyezés növelése, az albán bank infrastruktúrafejlesztés finanszírozásában is szívesen részt venne. Az albán bankot továbbra is Bledar Shella fogja vezetni, a menedzsmentben egy helyen történik változtatás., az OTP Bank Albánia felügyelőbizottságának elnöke arról beszélt, hogy nagyon jó bankot vett az OTP, ennek az albán banknak a legjobb a hr-állománya, alacsony a nem teljesítő hitelek aránya. Az albán hitelpiacon közel 10, a jelzáloghitelek piacán több mint 12 százalék a piaci részesedése, a bank organikusan is képes tovább növekedni, 2 új fiók nyitása van folyamatban, de zajlik az IT-infrastruktúra megújítása, a digitalizáció és az ügyfélkiszolgálás minőségének további javítása a cél.Kérdésünkreelmondta, jelenleg semmilyen konkrét tárgyalás nincs újabb albán akvizíciótról, de természetesen az albán bankszektort nézi az OTP. Rákérdeztünk a vételárra is, amire Wolf László nem árulta el, könyv szerinti érték alatt vagy felett vették a bankot, annyit mondott Wolf, hogy kevesebb, mint 5 évnyi profitból megtérül a vételár.Az előző bankvásárlásoknál az OTP azt a sztenderd választ adta a vételárról szóló kérdésekre, hogy az eladóval történt egyeztetés alapján nem hozhatják nyilvánosságra a konkrét vételárat. A sajtótájékoztatón természetesen rákérdeztünk arra, hogy könyv szerinti érték alatt vagy felett vette a bankot az OTP, erre Wolf László annyit mondott, hogy kevesebb, mint 5 évnyi profitból megtérül a vételár. Ez természetesen a következő 5 évnyi profit, és mivel a bank profitabilitása vélhetően nagyot javul az OTP irányítása alatt, nem vállalkozunk ennek a megbecslésére. Azt gondoljuk viszont, hogy mivel relatíve kicsi, és óvatosan fogalmazva a profitabilitrást tekintve jelentős potenciált rejtő bankról van szó, valahol 0,5 és 1-es P/BV között lehetett a vételár, inkább a sáv alsó szélén. Az albán bank legutolsó ismert, tavaly szeptember végi állapot szerinti saját tőkéje 8,6 milliárd albán lek, ami mostani árfolyamon 22,1 milliárd forintnak felel meg, ez alapján a vételár valahol 11 és 22 milliárd forint körül lehetett.