Új lépéssel előzi meg a következő bankválságot az MNB

A 2008-as pénzügyi válság rávilágított arra, hogy a pénzügyi vállalatoktól származó forrásokra való túlzott ráutaltság jelentős rendszerkockázatot hordozhat és annak esetleges materializálódása súlyos következményekkel járhat a pénzügyi rendszerben és a reálgazdaságban is. Bár a jelenlegi likviditási és finanszírozási követelmények hatékonyan erősítik a bankok általános sokkellenálló képességét, indokolt egy olyan célzott előírást bevezetni, amelyAz MNB ezért egy célzott makroprudenciális intézkedés, aamelynek feltételeit rendeletben határozta meg. A mutató a pénzügyi vállalatoktól származó forrásokat devizanem és hátrelévő lejárat szerint súlyozott formában korlátozza. A mutatóban minden pénzügyi vállalattól származó forrást figyelembe kell venni, de kivételek és kedvezmények biztosítják, hogy az előírás ne befolyásolja lényegesen a normál banki működést.A mutatóra vonatkozó, 2ellenben hatékony gátját képezi annak, hogy túlzott ráutaltság alakuljon ki a pénzügyi vállalatoktól származó forrásokra.Az új MNB-rendelet kapcsán a jegybank egyeztetett az Európai Központi Bankkal és a piaci szereplőkkel is. Ennek nyomán több észrevételt is beépített a szabályozásba.