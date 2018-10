Bedőlt a gázkereskedő, a Nemzeti Közművek lép a helyére

A hazai földgázszektor előtt álló kihívásokról a Portfolio Energy Investment Forum 2018 november 6-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. földgázkereskedőt az egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók ellátására (úgynevezett végső menedékesként) azt követően jelölte ki a MEKH, hogy október 18-án kelt határozatában a Cross-Inergy Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. földgáz-kereskedelmi működési engedélyét 2018. október 25-én reggel 6 órától kezdődő gáznaptól 90 napra felfüggesztette.Az indoklás szerint a Cross-Inergy Zrt. bejelentési kötelezettsége alapján október 16-án telefonon jelezte földgázkereskedelmi működésének lehetetlenülését a MEKH-nek, majd másnap hivatalosan is bejelentette. A társaság nyilatkozatában tájékoztatta a hivatalt, hogy pénzügyi helyzetében olyan változás állt be, amely alapján a felhasználók folyamatos ellátását október 18. 6:00 órától nem tudja ellátni. Nyilatkozata alapján ellehetetlenülésének oka részben az előre finanszírozandó földgázforrások fedezetéül szolgáló banki finanszírozás hiánya, részben pedig a felhasználók nem, vagy nem megfelelő időben történő fizetése volt. A Cross-Inergy a MEKH tájékoztatása szerint a felhasználók ellátása érdekében az elmúlt időszakban több földgáz-kereskedelmi engedélyessel is egyeztetéseket folytatott, azonban a tárgyalások a nyilatkozat benyújtásának időpontjáig nem vezettek eredményre.A határozat alapján az NKM Földgázszolgáltató (engedélyes) a meghatározott időponttól köteles a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőtől az egyetemes szolgáltatásra jogosult és az arra nem jogosult felhasználók ellátását átvenni, a felhasználók részére a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, a felhasználóknak folyamatosan földgázt értékesíteni. A hivatal október 25. reggel 6 órától, 90 napra jelölte ki az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t végső menedékesként.Honlapja alapján a 100 %-os magyar magántulajdonban álló Cross-Inergy Zrt-t 2011.12.13-án jegyezték be, kereskedelmi engedélyét 2012.02.09-én állította ki a MEKH. Fő profilja szerint a társaság földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytatott Magyarország és a környező országok területén. A társaság potenciális felhasználói csoportjai az elosztóhálózatról vételező, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók; a szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználók; magyar telephellyel és kereskedelmi engedéllyel rendelkező gázipari szereplők; illetve külföldi telephellyel rendelkező földgázkereskedők voltak.