Fektess a tőzsdeindexbe! - online előadás

Sokak számára bonyolult, időigényes és feszültséggel teli döntési folyamatot eredményezhet, hogy a sok ezer tőzsdei részvény közül mely 3, 5, 10 vagy 20, stb. vállalat papírja kerüljön fel a célpontok listájára, nem is beszélve az időzítésről. Emellett sok-sok elemzést lehet olvasni különféle elemzőházak anyagaiban, mely részvények teljesíthetnek majd a legjobban a következő 6 vagy 12 hónapban. De ha csak mi magunk nem rendelkezünk egy jól bejáratott részvény kiválasztási rendszerrel, illetve a megfelelő stratégiával és kockázatkezeléssel, akkor sokszor szinte lutri, hogy épp mi alapján döntünk egy-egy instrumentum megvásárlása mellett.Ugyanakkor ott vannak a vállalat specifikus kockázatok is, tudniillik negatív vagy pozitív hírek hatására akár nagyobb, réssel történő szakadásokat vagy emelkedéseket láthatunk egyik napról a másikra, amelyet nagyon nehéz lekezelni. Nem is beszélve a piachoz képesti alulteljesítésről, stb.Ezt a sok, egymásra épülő akadályozó tényezőt küszöböli ki az, hogy ha tőzsdeindexekkel kereskedünk inkább, vagy akár hosszabb távra fektetünk beléjük, hisz ilyenkor az indexben szereplő minden részvény ott lesz a portfóliónkban, és a különféle hatások szépen kisimulnak. Nem is beszélve arról, hogy akár negatív tőzsdei környezetre is könnyedén tudsz pozíciót felvenni, sőt, az esetek túlnyomó többségében az évesített átlagos hozam is magasabb lesz, mint ha ki-be ugrálnánk a különféle részvényekben (vagy ha csak simán befektetési alapba tennénk a pénzünk), eltalálva a lehetséges fordulópontokat.Soron következő online webináriumunkon mind a rövidebb távú tőzsdeindex kereskedés, mind az indexekbe való befektetés terítékre kerül. Megismersz néhány olyan módszert, amellyel már képes leszel akár hosszú távú megtakarításaid útját egyengetni.2019. február 7. 17:30Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.