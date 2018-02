Bekövetkezett az, amitől az olajkartell tartott

Hétfőn délelőtt nagyobb, 2,5-3 százalék között erősödnek az árfolyamok az olajpiacon; az emelkedéssel a WTI visszatért 60 dollár fölé.

A Brent ugyancsak lendületes emelkedést mutat, az árfolyam igyekszik visszakapaszkodni a 64 dollár fölötti szintre.

UPDATE Az OPEC a korábbiaknál nagyobb keresletnövekedésre számít 2018-ban, ugyanakkor friss jelentése szerint a kínálat is gyorsabban bővülhet a megelőző prognózisokban előre jelzettnél. A szervezet havi jelentése szerint a kartell össztermelése kis mértékben változott januárban - 8 ezer hordóval napi 32,3 millió hordóra csökkent -, viszont a legfontosabb tagok, mint például Irak, fokozták termelésüket. Az OPEC azt várja, hogy az OPEC-en kívüli termelés napi 59,26 millió hordó körül alakulhat 2018-ban, ami 320 ezer hordóval haladja meg a legutóbbi előrejelzést - a többlet nagyobb része pedig az Egyesült Államokban realizálódhat. Így 2017-hez képest napi 1,4 millió hordóval emelkedhet az OPEC-en kívüli termelés az aktuális várakozás szerint, míg a kereslet napi 1,59 millió hordóval nőhet - e téren 60 ezer hordóval emelkedett az előrejelzés az előző havi jelentéshez képest. A globális kereslet 2017-ben napi 97 millió hordó körül alakulhatott, ami 1,6 millió hordóval haladja meg a 2016-os szintet, és nagyjából megegyezhetett az előző két év bővülési ütemével, ami így összességében mintegy napi 5 millió hordót tehetett ki 2015 és 2017 között.

Ezzel együtt továbbra is messze van az a 66-70 dollár körüli szint, amelyet január végére értek el az árfolyamok. A negatív árkorrekció fő oka az, hogy az Egyesült Államok olajtermelése továbbra is példátlan emelkedést mutat, az amerikai energiainformációs hivatal (EIA) adatai szerint tavaly augusztus és november között napi 850 ezer hordóval emelkedett a kitermelés, ennek eredményeképp pedig elérte a 10 millió hordót - a vártnál jóval hamarabb. A folyamat az utóbbi időben gyorsulhatott is, ugyanis mindössze január utolsó hetében napi 330 ezer hordóval nőtt a termelés a tengerentúlon. A számok azt mutatják, hogy az USA termelése idén januárban érte utol Szaúd-Arábiáét napi 10,2 millió hordóval, miközben Oroszország nagyjából tartja a maga 11 millió hordó körüli termelését. Az EIA szerint az USA olajtermelése már idén elérheti a 11 millió hordó/napos szintet, amire az EIA egy hónappal korábban még csak 2019-ben számított.Jelentős részben ezek az okok vethettek véget az olaj januárig tartó rallyjának, amely a WTI árát 65, a Brentét 70 dollár fölé hajtotta. A rally fő okát jelentő összehangolt kitermeléscsökkentési intézkedés a jelek szerint a korábban vártnál mintegy fél évvel hamarabb érte el célját, vagyis a globális olajpiac kiegyensúlyozását - közölte a Goldman Sachs, amely ennek hatására 82 dolláros Brent árfolyamat is valószínűnek tart az első félévben.Az árfolyamot tehát ellentmondásos faktorok alakítják: egyik oldalon az emelkedő kitermelés és az emiatti árkorrekció; másikon az olajtartalékok csökkenése és az OPEC esetleges túlzott piacszűkítése - mindehhez járulnak az alapkezelők pozícióépítésének ellentmondásos hatásai, a dollár árfolyammozgásai, valamint az egyes kitermelő országokról érkező vegyes hírek.Míg jelenleg úgy tűnik, a globális keresletbővülés idén is robusztus lehet, ugyanakkor vélhetően bármilyen jel, amely az OPEC által előre jelzett napi 1,53 millió hordós növekedésnél kisebb emelkedésre utal, erős eladási jelet adhat az olajpiaci kereskedőknek.A negatív árkorrekciót a kereslet erősödése, illetve az OPEC kitermeléscsökkentési lépésének valószínűsíthetően következetes betartása limitálhatja; de ma még az sem látható tisztán, hogy az olajárak 2014-es összeomlásának hatására visszafogott kutatás-termelési beruházások hogyan hatnak majd hosszabb távon a kínálat alakulására. A 100 dolláros szint ugyan egyelőre nem tűnik ismét elérhetőnek, azonban a 90 dollár feletti árfolyam ismét elérhető lesz 2019-ben - véli Amrita Sen, az Energy Aspects vezető elemzője. Addig azonban alacsonyabb szinteken alakulhat az árfolyam: míg a Goldman és a JP Morgan arra számít, hogy az árfolyamok 2018 közepe felé elérhetik a 80 dolláros szintet, addig a nagy olajtársaságok továbbra is inkább óvatosak. A BP-nél 55-60 dolláros sávban várják az olaj árát idén, a Total 50-60 dollár közötti, a Statoil pedig szintén 70 dollár alatti árfolyamot tart valószínűnek 2018-ban.