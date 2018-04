Beleadtak az amerikai részvénypiacokba, fontos szint esett el

A vártnál kissé rosszabb néhány tengerentúli vállalati gyorsjelentés mellett ma esés látszik a vezető amerikai részvénypiacokon: az indexek 0,6-0,9%-kal kerültek lejjebb és így a technikai elemzésben kiemelten figyelt 50 napos mozgóátlag alá buktak - hívja fel a figyelmet a Marketwatch.

Két nap óta már ezen szint felett jártak az indexek, de most széleskörű esés látszik a részvénypiacokon, ami lehúzta a teljesítményt. Különösebb geopolitikai oka most nincs a gyengélkedésnek, inkább erősödött a nap első felében a globális kockázatvállalási étvágy és az is biztató, hogy ma ritka eseménynek mondató személyes megbeszélést tartott egymással az orosz vezérkari főnök és a NATO európai csapatokért felelős főparancsnoka.

Amint az alábbi összesítésben látszik: a Dow Jones 30 komponensének túlnyomó többsége esést mutat. A legnagyobb ezek közül a Procter papírjainál látszik (5% feletti a szakadás mértéke).

Közben a WTI olafajta spot árfolyama 68 dollárig ereszkedett tegnap elért 69 dollár feletti tartományból, ami 3 éves csúcsot jelentett. Az árugrást az hajtotta, hogy tegnap a suaúdiak bejelentették: 80-90 dollár közötti árfolyamot szeretnének látni, illetve a közel-keleti feszültségek továbbra is okoznak némi felhajtóerőt az árfolyamra az ellátási láncok sérülésével kapcsolatos félelmek miatt.