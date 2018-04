A végére kicsit javult a helyzet 2018.04.19 22:04

A Taiwan Semiconductor Manufacturing átal adott profit előrejelzés csalódást okozott a Wall Streeten és ez többek között az Apple 2% feletti esését hozta, ami átgyűrűzött a technológiai szektor többi cégének teljesítményébe is. Közben más vállalati hírek is rontottak a hangulaton, a Procter papírjai 5%-os zuhanást produkáltak. A kereskedés utolsó fél órájában többek között az javított a vezető részvényindexek 1% körüli mínuszán, hogy a Bloomberg azt közölte az amerikai igazságügy-miniszter helyettesre hivatkozva: nincs a különleges ügyész célkeresztjében egyelőre Donald Trump amerikai elnök. Végül 0,3-0,8%-os mínuszban zárt a három vezető index, a legnagyobb esés a technológia-túlsúlyos Nasdaq-nál következett be. A részvénypiaci befektetőket az egész kereskedés során nyugtalanította, hogy az amerikai 10 éves államkötvény hozama újra átlépte a 2,90%-os szintet. Itt az év elején már járt a hozam az inflációs félelmek erősödése miatt, és az akkor a részvénypiacokon korrekciót indított el.