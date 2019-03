Beleszeretett a feltörekvő piacokba a Morgan Stanley

Optimista a feltörekvő piacokkal kapcsolatban a Morgan Stanley, a bankház hétfői elemzése szerint az MSCI Emerging Markets Indexe nagyot emelkedhet idén, miután az indexben jelentős, 32,12 százalékos részarányt képviselő kínai részvényeket érdemben támogathatják az újabb kínai gazdaságélénkítő intézkedések és a kínai részvénypiacokkal kapcsolatos optimizmus is.A Morgan Stanley szakértői úgy vélik, hogy az USA és Kína közötti nagy valószínűséggel létrejöhet a kereskedelmi megállapodás, ami szintén kedvezően hat a kilátásokra, míg a bankház szerint a kínai gazdaságélénkítő intézkedések hatékonysága meghaladta a piaci szereplők előzetes várakozásait, amit a bankház a legutóbbi, kínai hitelezési adatsorokkal indokolt.Mindemellett Kína a múlt héten további élénkítő intézkedések bevezetéséről határozott, a kínai parlament a gazdaság felpörgetése érdekében jelentős adócsökkentés és infrastrukturális beruházások mellett a kisvállalatoknak nyújtott hitelezés támogatását is bejelentette. A bejelentett stimulus a Morgan Stanley szerint egyértelműen arra utal, hogy a Kína mindent elkövet annak érdekében, hogy a gazdaságát és a munkaerőpiacát stabilizálja, míg a bankház szerint a kínai élénkítő intézkedések más régiókra is kedvező hatást gyakorolnak majd.A bankház elemzése szerint a feltörekvő piaci országok közül Kína mellett Brazília, India, Indonézia és Szingapúr is jó lehetőségeket kínál a befektetők számára, míg a Morgan Stanley szakértői mindemellett kiemelték, hogy a feltörekvő piacok kedvező kilátásait a várnál kedvezőbb vállalati eredmények is indokolják.