Benyújtották a számlát - Egy nap alatt szétütötték a Facebookot

Azért annyira nem volt gyászos a negyedév

Ha az aktuális trendeket nézzük, akkor nagy baj még nem látszik a Facebooknál, hiszen a havonta aktív felhasználók száma új csúcsra, 2,23 milliárdra emelkedett,

Forrás: Facebook

a naponta aktív júzerek száma 1,47 milliárd, ráadásul a naponta és havonta aktív felhasználók száma minden régióban emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

Forrás: Facebook

A bevételek 42 (!) százalékkal 13,2 milliárd dollárra emelkedtek a második negyedévben, ráadásul itt is igaz az, amit a felhasználószámban látunk, minden régióban volt növekedés.

Forrás: Facebook

Az is örömteli, hogy minden régióban nőtt az egy előfizetőre jutó bevétel,

Forrás: Facebook

a profit pedig új csúcsra, 30 százalékkal 5,1 milliárd dollárra ugrott, az egy részvényre jutó eredmény 1,47 dollár lett, magasabb, mint amire az elemzők számítottak.

Forrás: Facebook

De akkor mi a baj a Facebookal?

Hát először is az, hogy bár a felhasználószám tovább nőtt, a júzerek egyre inkább a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot használják, ez az eltolódás pedig középtávon nem segít a Facebooknak, ugyanis ezekkel az appokkal nem keres annyi pénzt a Facebook, mint magával a Facebookkal.Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy Észak-Amerikában már csak stagnál a felhasználószám, Európában pedig negyedéves alapon már visszaesés látszik.És az is igaz, hogy a költségek alaposan megugrottak, miközben a bevételek 42 százalékkal emelkedtek, addig a működési költségek 50 százalékkal 7,4 milliárd dollárra emelkedtek, a költségek a bevételek 56 százalékát vitték el a második negyedévben, az operatív marzs pedig az egy évvel korábbi 47-tel és az előző negyedévi 46-tal szemben már "csak" 44 százalék volt a második negyedévben. A költségek megugrása részben arra vezethető vissza, hogy a Facebook a korábbinál jóval alaposabban odafigyel a felhasználók személyiségi jogaira, és arra is, hogy mit posztolnak a júzerek, ennek pedig költsége van.

Forrás: Facebook

Összességében tehát a Facebooknál még mindig brutálisan magas a bevételek növekedése, de az is látszik, hogy új időszak kezdődik a cégnél, amit a korábbinál alacsonyabb bevételnövekedés és alacsonyabb profitabilitás jellemez. Azért a 30 százalék feletti bevételnövekedést és operatív marzsot sok cégvezető csukott szemmel aláírná, szóval olyan nagy dráma nincs, egyszerűen csak arról van szó, hogy a Facebookkal kapcsolatban magasan volt a léc, az elemzőknek befektetőknek át kell értékelniük, hogy mit gondolnak a cégről.

Büntetés

Szóval összességében a negyedéves számokon már látszanak az első jelei annak, hogy mivel a személyiségi jogokra komolyabban oda kell figyelnie a Facebooknak, a bevételek a korábban látottnál valószínűleg jóval kisebb mértékben emelkedhetnek, ráadásul a GDPR miatt a költségek is emelkednek majd, ami rontja a cég profitabilitását.De nem a negyedéves számok miatt ijedtek meg a befektetők, hanem amiatt, amit a menedzsment a következő időszakra vár: egyrészt az érettebb piacokon kieső bevételeket nem tudják kompenzálni a fejlődő piacokról származó bevételek, másrészt a bevételek növekedése a korábbinál jóval alacsonyabb lesz, az idei második félévben, a megemelkedő költségek (50-60 százalékos növekedést vár a menedzsment) miatt pedig alaposan romlik majd a Facebook profitabilitása, miközben a második negyedévben még 44 százalékon állt az operatív marzs, a következő legalább két évben inkább csak hármassal fog kezdődni ez a kétjegyű szám. És hogy mitől emelkednek a költségek? Egyrészt attól, hogy a Facebook jobban odafigyel a felhasználók személyiségi jogaira, többet költenek majd adatbiztonságra, másrészt attól, hogy a vállalat többet költ majd videó tartalomra és marketingre.A Facebookot egymás után érték a botrányok, kiderült, az FB-n keresztül manipulálták az amerikai elnökválasztást, aztán adatlopási botrány is borzolta a kedélyeket, a befektetők azonban mindeddig nem igazán büntették a Facebookot, most azonban eljött az idő, a befektetők benyújtották a számlát. Piaczárást követően a Facebook az értékének közel ötödét veszítette el, több mint 100 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci kapitalizációja.

Ráadásul a Facebook az egész tech szektort magával rántotta, piaczárás után esett többek között a Snap, a Twitter és az Amazon árfolyama is.