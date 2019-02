Bértárgyalások: cáfol a Mol, több megállapodás is született (2.)

A Mol hagyományosan egyeztet az érdekképviseletekkel a bér- és egyéb juttatások emelésének mértékéről. Így történt ez a 2019. évi keresetfejlesztés kapcsán is. A tárgyalások eredményeként több tagvállalatnál, köztük a stratégiailag kiemelten fontos, mintegy 1000 főt foglalkoztató tiszaújvárosi Mol Petrolkémiánál is megállapodott a vezetőség a szakszervezetekkel, így a kollégák áprilisban már a megemelt juttatásokat kapják.



A Mol Nyrt.-nél is intenzív tárgyalásokat folytatunk a szakszervezetekkel, amely során már számos érdekképviseleti javaslatot figyelembe vettünk és beépítettünk az ajánlatunkba.



A Mol a munkaerőpiaci versenyképességét, valamint munkavállalói elégedettségét és jóllétét figyelembe véve alakítja a juttatási csomagot. Az alapbérfejlesztés mellett a Mol Nyrt. a hazai munkaerőpiacon kiemelkedően magas, 700 000 forint/fő/év választható béren kívüli juttatást nyújt, illetve szinte egyedülálló módon, magas értékű magán egészségbiztosítási szolgáltatási csomagot is biztosít minden Mol Nyrt.-ben dolgozó munkavállaló számára, továbbá mindemellett 13. és 14. havi juttatási is ad a munkavállalóinak.

Kovács Lászlóra, az Olajipari Szakszervezet elnökére hivatkozva a cikk azt is írta, a szakszervezetek hétfőig várnak tájékoztatást a Moltól a bértárgyalások folytatásáról, azonban a tárgyalások felfüggesztése, vagy a közös szakszervezeti bérajánlás elutasítása esetén már hétfőn megalakítják a sztrájkbizottságot.A szakszervezeti vezető nyilatkozatára reagálva a Mol az alábbi kommentárt tette, amit változtatás nélkül közlünk: