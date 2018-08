Beszáll a műanyag újrahasznosításba a Mol - Német céggel kötött megállapodást

A közép-kelet-európai piacon számos lehetőséget látunk, mivel itt várhatóan erős tendencia mutatkozik majd a hulladéklerakókról és a szemétégetésről az újrahasznosításra történő váltásra

A Mol-csoport és az APK AG a németországi Merseburgban stratégiai együttműködési megállapodást írt alá szerdán. Az együttműködés első lépéseként a Mol támogatást nyújt az APK vállalat merseburgi üzemének befejezéséhez, amely egy új eljárás, oldószeralapú Newcycling® folyamat első üzemeként szolgál majd. A Mol és az APK közösen dolgozik a jövőben a technológia továbbfejlesztésén, és közép-európai bevezetésén.Az APK által kifejlesztett technológia különböző műanyaghulladékok feldolgozására alkalmas, melyekből magas minőségű újrafeldogozott polimereket képes előállítani. Erre a hagyományos újrafeldolgozási rendszerek nem képesek. Az eljárás segítségével a pelletezett újrahasznosított anyagok fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazási területeken, így például rugalmas csomagolásokhoz is használhatók. A Newcycling® technológiát alkalmazó első üzem hamarosan megkezdi termelését Merseburgban.Az APK a fogyasztóktól és gyártóktól származó műanyagból állít elő újrahasznosított termékeket. Az elmúlt néhány évben pénzügyi befektetői, a MIG Fonds és az AT NewTec finanszírozásával fejlesztette a Newcycling® technológiáját, és most éri el a piaci érettséget - mondta el Klaus Wohnig, az APK ügyvezető testületének tagja. A cég csomagolóipari, FMCG- és műanyagipari szereplőkkel közös projekteket folytat.- fogalmazott.A Mol-csoport 2030-as stratégiájának egyik fő célja a társaság tevékenységének diverzifikálása, ennek keretében fejleszti fogyasztói szolgáltatásait, illetve downstream üzletágát az üzemanyagok előállításán túl. Petrolkémiai értékláncának kiterjesztése keretében a vállalatcsoport a következő évtized végéig 4,5 milliárd dolláros beruházást kíván végrehajtani különféle petrolkémiai és vegyipari projektekbe. A műanyag csomagolások a stratégia egyik fő szegmensét képezik, ennek jegyében építi ki újrahasznosítási kapacitását is, amely mellett fontos érve az is, hogy a műanyag újrafeldolgozása jelenti a legköltséghatékonyabb és legkörnyezetkímélőbb lehetőséget a műanyaghulladékok kezelése terén, az újrahasznosított anyagok iránti kereslet pedig egyre erősebb.- mondta Horváth Ferenc, a Mol-csoport Downstream üzletágának ügyvezető igazgatója.A hazai olajvállalat két napon belül két jelentős bejelentést tett, szerdán ugyanis közölte, megvásárolta budapesti székhelyű és debreceni telephelyű ITK Holding Zrt. többségi részesedését, ezzel az autóbuszos közösségi közlekedés piacára lép. A vállalat tevékenységei között a legmeghatározóbb az autóbusz üzemeltetés és karbantartás, illetve utastájékoztató, valamint forgalomirányító rendszerek fejlesztése, üzemeltetése. Budapesten és Debrecenben jelenleg több mint kétszáz, a cég által üzemeltetett autóbusz fut. Az ITK Holding a Daimler magyarországi leányvállalatával közösen fejlesztette ki például a Reform 500 LE elnevezésű elővárosi autóbuszt, melynek prototípusát 2017-ben mutatták be Debrecenben.A társaság csütörtökön éjfélkor publikálja 2018. második negyedéves pénzügyi jelentését. A tisztított EBITDA 10 százalék körüli mértékben csökkenhetett éves összevetésben, míg az üzletágak közül a kutatás-termelés és a fogyasztói szolgáltatások eredménye nagyot javulhatott, de a finomítás-kereskedelem visszaeshetett a tíz elemző prognózisán alapuló konszenzus szerint.A Mol-részvény a csütörtöki kereskedés első szűk félórája után több mint 1 százalékkal gyengül.