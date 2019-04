Beszáll az értékpapírosítási biznszibe a magyar tőzsde

Kapcsolódó cikkek: Saját tanácsadócége lehet a magyar tőzsdének

Az Országgyűlés a mai napon elfogadta a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítását, melynek értelmében a tőzsde a Magyar Nemzeti Bank engedélyével és ellenőrzése mellett értékpapírosítást elősegítő szervezői és tanácsadói tevékenységet végezhet. Ezzel a BÉT a tőkepiac központi szereplőjeként konkrét eszközt kap a kezébe ahhoz, hogy előmozdítsa az értékpapírosítás hazai elterjedését, és ebben a speciális szervező szerepkörben segítheti a piac érdemi fejlődését, biztosítva ugyanakkor az értékpapírosítással érintett befektetők érdekeinek megfelelő védelmét is. Az értékpapírosítás során az értékpapírosítást kezdeményező fél - általában egy bank - meghatározza azon eszközeit, amelyeket egy portfólióba rendez, majd értékesíti azt egy másik félnek, aki az eszközportfolió megvásárlásának finanszírozására értékpapírokat bocsát ki a piac befektetői számára.Az értékpapírosítás hazai elterjedésével egy fejlett kötvénypiac alakulhat ki, mely a pénzügyi stabilitást növeli és ezáltal ellenállóbbá teszi a pénzügyi rendszert. Egy a vállalatok szélesebb köre által elérhető, likvid kötvénypiac a reálgazdasági szereplők számára diverzifikáltabb forrásbevonást tesz lehetővé, növeli a rendelkezésre álló forrást, ezáltal pedig a finanszírozási feltételek javulását eredményezheti. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy mind a nagy-, mind pedig a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú kis- és középvállalatok forrásellátottsága és versenyképessége érdemben javuljon.A versenyképesség, a reálgazdasági konvergencia elengedhetetlen feltétele a pénzügyi konvergencia megvalósulása, amelyhez nemcsak a bankrendszer, hanem a tőkepiac - ezen belül a vállalatikötvény-piac - mélyülésére is szükség van. A vállalati kötvénypiac fejlesztésének egyik kulcseleme az értékpapírosítási piac megfelelő működéséhez szükséges jogszabályi feltételek megteremtése. A piac fejlődésével a nagyobb vállalatok által kibocsátott kötvények mellett a kkv-kal, különösen a termelő vállalatokkal szemben fennálló hitelkövetelések is megjelenhetnek értékpapírosított formában. Ez pedig a vállalatok finanszírozási feltételeinek javulását, a vállalati kötvénypiac likviditásának javulását eredményezheti. A BÉT a lakossági követelések értékpapírosítását nem támogatja.Az értékpapírosítási piac fejlesztése és ezáltal a gazdaság megfelelőbb finanszírozása a tőkepiaci unió egyik fő építőköve is. Az európai uniós szinten zajló jogalkotási folyamat célja, hogy közös szabályokat állapítson meg minden értékpapírosításra vonatkozóan, és megteremtse a biztonságos, egyszerű, átlátható, egységesített és kellően felügyelt értékpapírosítási termékek kereteit. A törvénymódosítással lehetőség nyílik arra, hogy a BÉT aktív szereplőként elősegítse az értékpapírosítás folyamatát és annak hazai elterjedését. Az ehhez szükséges intézményi feltételek kialakítása a következő időszak kiemelt feladata.