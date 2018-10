Beszántott LTP, megtízszerezett aranytartalék, összevont Mészáros-cégek

Kivégezték a lakástakarékokat

A héten jelentette be a kormány, hogy megszüntetik a lakástakarékokhoz járó állami támogatást , a javaslatot viharos gyorsasággal fogadták el és léptették hatályba. A lépést legelőször a Portfolio Öngondoskodás 2018 konferencián kommentálta a legnagyobb LTP-piaci szereplő, a Fundamenta. Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy ma mintegy 1,5 millió szerződés van a piacon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 2-3 millió ember élet- és lakhatási körülményein javít a rendszer. Kiemelte azt is, hogy a 60-70 milliárd forint körüli állami támogatási büdzsé mellett a lakástakarékok 110 milliárd forintnyi bevételt generálnak a gazdaságnak és ezzel az államkasszának, tehát nettó pozitív eredményről beszélünk az állam oldaláról.A Portfolio számításai szerint az állami támogatás megszüntetésével az, aki egy szerződést tervezett elindítani 4 éves futamidővel, közel 288 ezer forintot bukott a törvénymódosítással. Aki 5 szerződést 10 évre, az 3,6 millió forintot.

Megtízszereződött az aranytartalék

Nagy várakozás előzte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi bejelentését, ahol bankvezérek is tiszteletüket tették. Matolcsy György, MNB-elnök sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Monetáris Tanács döntése értelmében Magyarország tízszeresére, 31,5 tonnára emelte aranytartalékát , ez az arany megérkezett hazánkba. "Sok olyan jelzést kaptunk, hogy a világ nagy országai változtattak arannyal kapcsolatos stratégiájukon, a tartalékkezelésen belül egyre nagyobb a nemesfém súlya. A fejlett jegybankok többszörösére emelték aranytartalékukat" - emelte ki a jegybank elnöke. "Ez az eszköz különleges, a befektetésen túlmutató értékkel bír, biztonságot, kockázatmegosztást jelez, a nemzeti öntudat erősítéséhez hozzájárul" - mondta Matolcsy.

Belépne az állam a nyugdíjpiacra

Jön az új CSOK

Új adócsomag is jön

Megtiltják a dohányzást

Egyesülnek Mészárosék cégei

Az ÁKK azt javasolja, hogy a magyar állam a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára is belépjen , mert alulteljesítők vagyunk e téren nemzetközi összevetésben - mondta kedden a Portfolio Öngondoskodás Konferenciáján Barcza György, az adósságkezelő vezérigazgatója. A részletekre vonatkozó kérdésekre a szakember nem árult el további terveket, csak annyit tett hozzá, hogy a kormány asztalán van a javaslatuk.Konkrétumok hiányában innentől kezdve csak spekulálni lehet : ha az ÁKK készítette a javaslatot, akkor valószínűleg valamilyen állampapírról lehet szó, ami a nyugdíjcél miatt hosszú, akár 30-40 éves futamidejű lehet. Jelenleg a leghosszabb lakossági állampapír a Babakötvény, a 18 éves futamidejű kötvény az adójóváírás mellett évi 5,4%-os hozamot biztosít (infláció plusz 3 százalék).Az új állami eszköz vonzereje az lehet, ha előnyben részesítik már nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben, például elveszik azok még létező adókedvezményét. Emellett az állami eszköz adott esetben olcsóbb lehet, az igazi nagy dobást viszont az jelentené, ha kötelezővé tennék a belépést, de ez már tényleg a spekuláció kategóriája.Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón közölte, hogy néhány héten belül fontos döntéseket hozhat a kormány az új CSOK-programmal és a demográfiai csomaggal kapcsolatban . Az új CSOK-kal kapcsolatban egyelőre koncepciók vannak a kormány előtt, ezekben közös pont, hogy lakásfelújításra az eddiginél nagyobb összeg jusson, a jogosulti körről egyelőre nincs döntés - válaszolja a Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, hogy a gyermektelenekre is vonatkozhat-e az új program. "Néhány héten, legfeljebb bő egy hónapon belül részleteket tudok majd mondani az új CSOK-programról" - mondja újságírói kérdésre a miniszter. Hozzátette: két változatban tárgyalták a terveket, mindegyik jelentős pluszforrásokat igényel, ezért szüntették meg a lakástakarékok támogatását. "Szinte biztos, hogy lakásfelújításra is vonatkozni fog az új CSOK" - mondta Gulyás.Amikor már mindenki a hétvégére készült, a Pénzügyminisztérium péntek délután jelentette be, hogy benyújtottak egy új, második adócsomagot . Minimálisan tovább csökken a bankadó, olcsóbb lesz a bankszámla és a kincstári számla közötti ide-oda pénzutalás, hogy ilyen értelemben is ingyenesen lehessen lakossági állampapírt venni. Emellett jócskán csökken a kutatók foglalkoztatási költsége, tisztázzák a kedvezményes lakásáfa kivezetése körüli főszabályt, és számos adóadminisztrációs lépés is jönni fog. Ráadásul azok a cégóriások, akik eddig ezt nem tették meg, az új szabályok alapján hozzá fognak majd járulni a közterhekhez.És habár nem értelmezhető bejelentésként, sokak felkapták a fejüket Lázár János dohánybiztos tervére . "Mindazok, akik 2020-ban vagy azt követően születnek, azok már ne vásárolhassanak dohányterméket, még akkor sem, ha már elérték a 18. életévüket" - jelentette be Lázár János miniszterelnöki biztos a Tobacco Hungary dohányipari konferencián. A 2020 utáni generációs nem dohányozhat legálisan Magyarországon, egész életében - ismertette, majd nyugalmat kért a dohányipari résztvevőktől, akik a bejelentés hatására igencsak izgatottak lettek. Erre így reagált: nyugalmat kérek, a java még csak most jön. "Ez a bejelentés nem vonatkozik azokra, akik most már dohányoznak, vagy 2020 előtt születnek meg, így meggyőződésem szerint korrekt felkészülési időt biztosítunk és a jogi viták lefolytatására is lesz elegendő idő" - részletezte.A magyar tőzsdén is izgalmas volt a hét, csütörtökön piacnyitás előtt kaptuk a közleményt, hogy egész napra felfüggesztették a Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek, az Opus és a Konzum részvényeinek kereskedését, mert fontos bejelentés jön a cégektől. Aznap délelőtt meg is érkezett a hír , egy konferencián a Konzum vezetői bejelentették, hogy egyesül a Konzum és az Opus, ezzel a magyar tőzsde történetének első fúziójára kerül sor. A tranzakció lezárására legkésőbb 2019. március 31-ig kerül sor, ennek során Magyarország legnagyobb és legtőkeerősebb befektetési holdingja jöhet létre. A fúzió után létrejövő vállalat árbevétele meghaladhatja a 200 milliárd forintot, EBITDA-ja a 30 milliárd forintot, saját tőkéje pedig 320 milliárd forint lehet, tőzsdei kapitalizáció és tőzsdei átlagforgalom alapján a negyedik/ötödik legnagyobb cég jöhet létre.Arról, hogy a tranzakció hogyan zajlik majd, még nincsenek információk, azt viszont Jászai Gellért, a Konzum elnök-vezérigazgatója kiemelte, bonyolult jogügyletről van szó, melyben kiemelt gondossággal, a befektetők és a részvényesek számára is a lehető legátláthatóbb módon kívánnak eljárni. Az elnök-vezérigazgató elmondta, a folyamat részeként lehet majd meghatározni az egyesülés pontos menetét, a jogutód társaság által kibocsátott részvények értékét, darabszámát és cserearányát, melyhez értékegyeztetés szükséges. A fúziót követően többek között turisztikai (Hunguest Hotels, Balaton Tourist), ingatlan (Appeninn), pénzügyi (Konzum, Status Capital, CIG Pannónia), ipari (Mészáros és Mészáros, R-Kord, Wamsler), mezőgazdasági (Csabatáj, Kall, Viresol), energetikai (Mátrai Erőmű, Geosol, KPRIA) és média/IT (Mediaworks, 4iG, Takarékinfo) cégek lesznek.Még csütörtökön visszaengedték a kereskedésbe a Konzum és az Opus papírjait, az árfolyam gyors és meredek emelkedés után esett, és pénteken is folytatódott a lejtmenet.

Andy Vajna is beszáll a tőzsdébe

Évek óta tart az Est Media vergődése, a szebb napokat is látott, korábban komoly médiaportfólióval (Est lapok, rádiók, Sziget-részesedés) rendelkező cég az elmúlt években a vállalat csődjével, a hitelezők kielégítésével küzdött, az elmúlt hónapokban már egy teljesen kiürített cég volt, amelyik semmilyen eszközzel nem rendelkezett, sem bevétele, sem profitja nem volt, a befektetők mégis imádták, a cég árfolyama a tavaly év eleji 1,5 forintról idén már 189 forintig is emelkedett.

Aztán múlt hét vasárnap érkezett a bejelentés , hogy Andy Vajna egy cégén keresztül részesedést szerzett egy olyan vállalatban, amelynek 5,3 millió darab Est Media-részvénye van, ezzel Vajna 5 százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerzett az Est Mediában. A hírre a tőzsdei cég árfolyama két egymást követő napon, hétfőn és kedden is 20 százalékos limittel emelkedett, a hét második felében azonban már inkább csapkodás volt látható az Est Mediában, de egy hét alatt még így is közel harmadával emelkedett az árfolyam, az üres cég piaci értéke pedig hét közben 18 milliárd forint fölé is emelkedett.