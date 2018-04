Betett a kínai részvénypiacnak a tovább durvuló kereskedelmi háború

Húsvéthétfőn az ázsiai részvénypiacok nyitva tartottak, és az új negyedév első kereskedési napja még mérsékelt optimizmussal kezdődött, aztán enyhe mínuszban zárult több fontos részvényindex is (a Shanghai Composite 0,2%-os, a CSI300 0,3%-os, a japán Nikkei225 0,3%-os csökkenést produkált). A napon belüli hangulatromlás oka az, hogy a jelek szerint nem enyhül, hanem durvul az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi viszály, mivel mától importvámokat vezetett be Kína több mint 100 féle amerikai termékekre, válaszul az új amerikai importvámokra, ezek hétfőtől hatályosak is.Ráadásul hírügynökségi jelentések szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja ezen a héten újabb amerikai büntetőlépések bejelentésére törekszik, a korábban már belengetett 50-60 milliárd dolláros termékkör konkrét listáját teszik közzé, amelyekre további szigorítások lennének majd két hónap múlva érvényesek, megtorolva a Kína területén történő amerikai szellemi tulajdonlopásokat.Múlt héten egyébként a kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek enyhültek és ez segített stabilizálni, illetve emelkedni a vezető amerikai, illetve nyugat-európai részvényindexeket. A kereskedelmi háború kifutása miatt, illetve amiatt, hogy Kína láthatóan Trump szavazóbázisának gyengítésén is dolgozik a megtorló lépésekkel (olyan termékköröket vontak büntetővám alá, amelyet Trump jelentős szavazótáborához tartozó területeken állítanak elő jellemzően), a piacokon továbbra is fokozott volatilitás várható.