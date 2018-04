Betettek az esőzések, drága lehet a csokoládé

A kakaó júliusi határidős árfolyama (New York) közel 5 százalékkal emelkedett, tonnánként 2704 dollárra, ami a legmagasabb árfolyam kéthavi határidős kontraktusra 2016 októbere óta. Az emelkedés meghozta a technikai alapon kereskedőket is, a spekulánsok elkezdtek long pozíciókat felvenni - állítják brókerek.Az árfolyam szárnyalásához az is hozzájárult, hogy heves esőzések vannak Elefántcsontparton, ami ronthatja a terméshozamot, mert a talaj víztartalma magas és most ráadásul tele vannak virágokkal a fák. Az elmúlt hónapokban a szárazság miatt szenvedtek a termelők, most viszont azért imádkoznak, hogy elálljon az esőzés. Elefántcsontpart a világ legnagyobb kakaótermelője, a világ kakaótermelésének 30 százalékát adja.

Holnap európai kakaópiaci adatok látnak napvilágot: a várakozások szerint az első negyedévben 2-4 százalék közötti ütemben növekedhetett az őrlemények volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Vagyis folytatódhat a növekvő trend, tavaly minden negyedévben pozitív volt a dinamika. Az amerikai adatok csütörtökön érkeznek, a várakozások szerint 1,5 százalékos esés és 2 százalékos növekedés között lehet a változás.A tegnapi emelkedéssel folytatódik a kakaó idén látott szárnyalása, az év eleje óta több mint 40 százalékot drágult az árfolyam.