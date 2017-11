A ma bejelentett OPEC olajalku óta alig mozdult az olaj árfolyama, az amerikai WTI spot árfolyama 57,3 dollár körül ragadt. Közben a bitcoin dollárban mért árfolyamánál továbbra is hatalmasak a kilengések, kora este még a 9000 dolláros szint felé tartott az árfolyam, most épp 9700 dollár felett járunk.

Bevadultak az amerikai befektetők: nagyot ugrottak a tőzsdék 2017.11.30 21:22

Nyitás óta jelentős emelkedés történt az amerikai vezető tőzsdeindexekben, a Dow Jones index közel 400 ponttal ugrott a tegnapi zárószinthez képest, azaz nemcsak átvitte az index a kerek 24000 pontos határt, hanem rögtön több mint 300 ponttal túl is szárnyalta. Azóta némi korrekció látszik 24220 pontig, de még most is 1,2%-os mozgásról beszélhetünk.

Amint láthatjuk, több ágazat nagy cége is jelentősen emelkedett, azaz általános rali bontakozott ki.

Az S&P500 index egészen 26598 pontig szárnyalt, ami 1%-ot is elérte, március elseje óta nem volt ennyire jó napja a világ talán legfontosabb tőzsdeindexének. A kis korrekció mellett most 0,7%-os az emelkedés mértéke.

A Nasdaqnál a bő fél százalékos emelkedés azt jelenti, hogy közelíti az index a 7000 pontos határt (6860 pontnál jár).

