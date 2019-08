Bezár egy gyárat, egy másikat pedig elad a Peugeot

A két autógyártó közös vállalata, a Dongfeng Peugeot Citroen Automobiles közel felére csökkenti a dolgozói létszámot, ami közel 4000 fős elbocsátást jelenthet, egy üzemet bezárnak, egy másikat pedig eladnak, erről júliusban állapodott meg a két vállalat. A közös vállalat alkalmazotti létszáma a mostani 8000-ről 5500-ra csökkenhet idén év végére, három év alatt pedig összesen 4000-rel csökkenhet az alkalmazottak száma.A Reuters úgy tudja, hogy a PSA kilátásba helyezte, hogy ha a kínai partnerük nem egyezik bele a szükséges átalakításokba, akkor kilépnek a 27 éve működő együttműködésből, sőt, akár el is hagyhatják a kínai piacot.A PSA Csoport elsősorban a kínai autóértékesítések csökkenésére reagálna, a kínai autópiac ugyanis az 1990-es évek óta tavaly először zsugorodott, idén pedig újabb 5 százalékkal csökkenhetnek az eladások, de a PSA-nak házon belüli problémái is vannak, az elmúlt négy évben ugyanis csökkentek az eladások Kínában, emiatt pedig jelentős leírásra is szükség volt a kínai közös vállalatnál.A hírt a befektetők örömmel fogadták, a PSA árfolyama közel 0,9 százalékot emelkedett.