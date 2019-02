Bezárja brit üzemét a Honda

A Honda bejelentette, hogy 2021-tól bezárja az egyetlen brit gyárát, a társaság swindoni egységének bezárásával 3500 munkahely szűnik meg. A Honda mindemellett arról is tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy a társaság török üzemében 2021-től leállítja a Honda Civic gyártását, de a török üzem működése továbbra is folytatódik majd.A Honda tavaly 160 ezer járművet gyártott a brit gyárában, Swindonban, ahol a Civic modellek készülnek, vagyis a teljes brit autógyártás (1,52 millió darab) valamivel több mint 10 százalékát adta. A japán autógyártó a múlt hónapban közölte, hogy áprilisban 6 napra leáll, hogy a brit kilépésből adódó határátlépési problémákat kezelni tudja.A Honda vezérigazgatója, Takahiro Hachigo kedden arról beszélt, hogy a társaság egyetlen brit gyárának bezárása mögött nem a Brexit húzódik meg. A Honda vezére mindemellett kiemelte, hogy a társaság európai főhadiszállása marad az Egyesült Királyságban, és a Reuters által idézett Honda vezér szerint az autógyártó nem fontolgatja az európai piacról való távozás lehetőségét.A cég európai főnöke mindemellett arról beszélt, hogy a gyárbezárást nem a Brexit, hanem az iparágban bekövetkezett globális változások indokolják , míg Ian Howell szerint a társaság mindig is úgy tekintett a Brexitre, hogy a cég végül túl fog azon jutni. A Honda európai főnöke mindemellett azt is hozzátette, hogy a cég Kínára, az Egyesült Államokra és Japánra kívánja fókuszálni a beruházásait.A brit üzleti miniszter csalódottságának adott hangot a Honda brit üzemének bezárásával kapcsolatban, Greg Clark szerint a döntés egyaránt romboló hatású Swindonra és az Egyesült Királyságra nézve.